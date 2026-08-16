Аварія сталася 15 серпня за участю трьох автомобілів

Бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого журналісти пов’язували з партією «Слуга народу», потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Вінниччині. Після аварії він залишив місце події. Згодом автомобіль, у якому перебував бізнесмен, зупинили на блокпосту. Про це у неділю, 16 серпня, повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Аварія сталася 15 серпня близько 18:00 за участю трьох автомобілів. За інформацією видання, після зіткнення за Павлюком приїхав Mercedes Brabus, на якому він поїхав із місця ДТП, попри вимогу поліцейських залишатися на місці.

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У Національній поліції Вінницької області повідомили, що аварія сталася після того, як водій Ford виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Lexus. Від удару Lexus за інерцією врізався у Volkswagen Passat.

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Правоохоронці зазначили, що водії Ford та Lexus перебували у стані алкогольного сп’яніння. У водія Lexus зафіксували 2,46 проміле алкоголю, у водія Ford – 1,6 проміле.

Інформація про те, що Lexus керував саме Ілля Павлюк, у повідомленні поліції офіційно не підтверджується. За фактом аварії правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Ілля Павлюк, фото «Української правди»

Ілля Павлюк – бізнесмен із Буковини, якого журналісти неодноразово пов’язували з впливом на депутатів від партії «Слуга народу». У лютому 2021 року Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливого втручання Павлюка у діяльність частини народних депутатів України.

Перед цим, у грудні 2020 року, журналісти Bihus.Info повідомляли, що група депутатів «Слуги народу» регулярно відвідувала офіс Павлюка неподалік Офісу президента. Зокрема, нардепи приходили туди перед голосуваннями за бюджет та іншими рішеннями.

За інформацією LIGA.net, Павлюк є кумом колишнього голови штабу Чернівецького обласного осередку «Слуги народу» Віталія Другановського. Журналісти також писали, що бізнесмен міг фінансувати виборчі кампанії мажоритарників із Буковини.