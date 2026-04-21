Підозрювані встигли продати частину машин за готівку

Правоохоронці викрили схему ввезення в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Її організував директор одного з благодійних фондів. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомила пресслужба територіального управління БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, керівник фонду разом зі спільниками завозив легкові авто з країн ЄС. У документах їх оформлювали як гуманітарну допомогу, а згодом частину машин продавали за готівку.

Упродовж 2024–2026 років на адресу фонду ввезли понад 100 автомобілів. Деякі з них ставили на тимчасовий облік і реалізовували.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 14 автомобілів, телефони, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та готівку. На транспорт наклали арешт.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 та ч. 4 ст. 358 КК України (контрабанда автомобілів і використання підроблених документів). Санкції статей передбачають до шести років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.