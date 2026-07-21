Лора Лумер – одна з найвпливовіших представниць руху MAGA

Американська ультраправа блогерка та одна з найвпливовіших представниць руху MAGA Лора Лумер у понеділок, 20 липня, приїхала до України й заявила, що роками перебувала під впливом російської пропаганди. Після відвідин Бучі вона сказала, що «не мала рації» щодо України, та закликала своїх прихильників переглянути ставлення до Росії. Про це Лумер повідомила у соцмережі X.

Напередодні блогерка опублікувала відео з підписом: «Я не в Росії, тому що я не пропагандистка».

Я не в России, потому что я не пропагандист. pic.twitter.com/VD83wjgQNq — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 20, 2026

Її приїзд привітав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

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Після анонсу поїздки російські пропагандистські ресурси нагадали Лумер про її старі дописи, у яких вона називала Україну «сповненою прихильників нацизму», а президента Володимира Зеленського – «прихильником джихадистів», і закликали спершу видалити ці публікації. У відповідь блогерка заявила, що не видалятиме їх, адже хоче показати, як сама стала жертвою російської пропаганди.

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«Я зрозуміла, що не мала рації. Я була під впливом російської пропаганди, яка змусила мене повірити в ці речі. Саме тому я приїхала до України – хочу на власні очі побачити країну. Якщо не знайду підтвердження тому, що мені роками нав'язували, то розповім про це всім», – написала Лумер.

Під час візиту блогерка побувала в Бучі, де їй показали фотографії вбитих росіянами священників, братську могилу та світлини українських військових, яким окупанти випалювали свастики на лобі. Після цього вона заявила, що їй «роками брехали».

«То хто ж тоді нацисти? Мені роками брехали. Я зрозуміла, що не Україна й не Зеленський виправдовують джихадистів, а Росія та Путін. Я помилялася і тепер маю відповідальність виправити свої слова. Росія дуже вправна в інформаційній війні», – наголосила вона.

Лумер також опублікувала серію дописів про російські воєнні злочини. За її словами, американці мають усвідомити небезпеку російської пропаганди, союзу Москви з Китаєм та Іраном, а також депортації українських дітей.

«Росія не є нашим другом. Я прошу всіх у MAGA змінити свої попередні погляди на Росію», – заявила блогерка.

За словами журналіста Остапа Яриша, лише в перший день перебування в Україні публікації Лумер про російські злочини зібрали понад 1,5 млн переглядів.

«Вже у перший день поїздки Лумер зробила серію дописів, які сумарно зібрали понад півтора мільйони переглядів на твіттері. В них вона пише про те, як Росія разом з Китаєм втручається в американські вибори. Про те, як Росія вбиває представників релігійних меншин, які не належать до РПЦ. Як Росія викрала тисячі українських дітей. Як Росія допомагає Ірану вбивати громадян США – і підтримує режим, що бажає смерті Дональду Трампу. Словом, про теми, що знаходять особливий відгук у консервативної аудиторії. Інформації про ці речі предостатньо в американських ЗМІ, але її бракувало на майданчиках MAGA-блогерів. І так виглядає, що Лора Лумер рішуче налаштована це змінити», – пояснив Яриш.

Загалом Лумер має аудиторію понад 2 млн підписників, регулярно спілкується з президентом США Дональдом Трампом, має доступ до Овального кабінету та може впливати на окремі кадрові рішення. На думку Яриша, змінити позицію блогерки могли конфлікт із проросійською частиною MAGA, а також поїздка редактора її подкасту до Києва й Одеси під час російських обстрілів.

MAGA – це політичний рух у США, який сформувався під час першої президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Його назва походить від передвиборчого гасла Make America Great Again («Зробимо Америку знову великою»).

Ідеологія руху базується на переконанні, що Сполучені Штати втратили свій колишній вплив через глобалізацію, міграцію та зміни всередині країни. Прихильники MAGA виступають за політику «Америка насамперед», яка передбачає економічний протекціонізм, посилення міграційної політики та підтримку традиційних американських цінностей. Характерною рисою руху є різке негативне ставлення до провідних американських медіа. Прихильники MAGA часто заявляють, що великі ЗМІ діють упереджено або свідомо поширюють неправдиву інформацію на користь політичних опонентів, що, за оцінками критиків, сприяє поширенню конспірологічних теорій і дезінформації.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Сполучені Штати Америки повідомили країни Європи про відмову від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з Росії, а також Китаю та Ірану.