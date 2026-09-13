Борис Джонсон прокоментував атаку на українські поїзди

Борис Джонсон прокоментував російські атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України й закликав посилити допомогу. Зокрема, надати Україні засоби протиповітряної оборони та передати заморожені активи Росії. Про це він написав у неділю, 13 вересня, у соцмережі Ікс.

Експремʼєр Великої Британії різко засудив російську атаку на цивільний поїзд, що перебував на кордоні з Польщею, й зазначив, що йому важко зрозуміти «викривлену логіку Владіміра Путіна». Він також наголосив, що українці щодня зазнають «хаотичних і безглуздих атак» з боку Росії, а 1700 співробітників «Укрзалізниці» загинули через обстріли. Зауважимо, що на сайті «УЗ» зазначено, що від російських атак загинуло 1168 залізничників, а зазнали поранень – 3210 співробітників залізниці.

Він назвав пасажирів та співробітників «Укрзалізниці» справжніми героями, а також висловив упевненість у перемозі України. Однак зауважив, що це може статися швидше з допомогою інших країн.

«Коли ж ми нарешті надамо їм необхідні засоби протиповітряної оборони? Чому ми не розблокуємо заморожені кошти Путіна й не передамо їх Україні? На рахунку в бельгійському банку зберігається понад 140 млрд євро, а в Лондоні – близько 10 млрд фунтів стерлінгів. Велика Британія могла б узяти на себе ініціативу. [...] Ми зможемо покласти край цій жахливій війні значно швидше, якщо поставимося до ситуації серйозно й надамо їм усе, чого вони потребують і на що заслуговують», – наголосив експремʼєр.

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Нагадаємо, вранці в неділю, 13 вересня, росіяни дроном вдарили по поїзду на кордоні з Польщею у Волинській області. Через атаку пошкоджень зазнав локомотив потяга.

Згодом німецький щотижневий журнал Der Spiegel повідомив, що цією ж колією рухався поїзд з європейськими посадовцями, яких евакуювали через загрозу ударів російських дронів. «Укрзалізниця» підтвердила інцидент та заявила, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг, оскільки він виїхав раніше графіка.