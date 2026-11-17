Борис Пісторіус повідомив про намір Німеччини та Норвегії посилити ППО України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про засоби для посилення протиповітряної оборони, які Німеччина закупить спільно з Норвегією. Про це повідомила німецька ділова газета Handelsblatt.

За словами Бориса Пісторіуса, німецький уряд разом із Норвегією через механізм PURL закупить у США озброєння для України. Країни спрямують на це 300 млн доларів (понад 13,6 млрд грн), за які планують придбати засоби для посилення української ППО. Йдеться про ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, радіолокаційні системи, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотників. Також Україна отримає системи та ракети IRIS-T, про які оголосили раніше. Крім того, Німеччина готується інтегрувати ракети IRIS-T до норвезьких систем ППО NASAMS.

«Росія посилює свої повітряні атаки, тому що їй не вдається досягти прогресу на полі бою. Для нас, як країн, що підтримують Україну, це чітко показує одне: ми повинні продовжувати надавати Україні ефективну та швидку підтримку в сфері протиповітряної оборони», – сказав Борис Пісторіус.

До слова, 7 листопада Борис Пісторіус заявив, що Німеччина більше не в змозі передавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, оскільки вичерпала власні запаси.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України ракетами для ЗРК Patriot, оскільки саме ці системи ефективно протидіють російським балістичним ракетам. 30 жовтня Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 для систем ППО Patriot. Проте постачання ракет розпочнеться не раніше четвертого кварталу 2030 року.