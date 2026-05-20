Під час торгів вартість землі зросла у 5 разів

Бориславська міська рада за 2,5 млн грн продала земельну ділянку під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Під час торгів вартість землі зросла у 5 разів.

Йдеться про ділянку площею 0,031 га на вул. Міцкевича у місті Борислав на Львівщині. Ділянку виставили на продаж 16 квітня 2026 року зі стартовою ціною 500 тис. грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Торги провели 15 травня 2026 року. Участь у торгах взяли троє покупців.

Під час торгів ціна землі зросла у 5 разів. Найвищу ціну запропонувала підприємиця з Львівщини Марія Артеменко, запропонувавши 2,5 млн грн, що на 1 грн більше, ніж у іншого учасника торгів. Ділянку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Невдовзі Бориславська міська рада підпише з підприємицею договір купівлі-продажу. Продана ділянка розташована у районі з розвиненою інфраструктурою поблизу центру Борислава. У пішій доступності звідти – торговельні заклади, заклади культури та інша міська інфраструктура.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Марія Артеменко зареєстрована як ФОП у 2023 році. Основний вид її діяльності – інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати