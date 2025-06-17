Збудник хвороби – ґрунтовий грибок, що здатен зберігатися у формі спор десятиліттями

Бородавки на картоплі – це серйозне захворювання, спричинене грибком Synchytrium endobioticum, яке призводить до деформації бульб. На поверхні з’являються наростоподібні утворення, схожі на бородавки. Через це картопля втрачає товарний вигляд і стає непридатною до вживання. Як з цим боротися, пише Аgromarket.

Нерідко бородавки плутають із паршею – ще одним грибковим захворюванням, яке також уражає шкірку бульб. Проте це різні хвороби, що потребують різних підходів до профілактики та лікування.

Причини захворювання

Збудник хвороби – ґрунтовий грибок, що здатен зберігатися у формі спор десятиліттями. Найсприятливіші умови для зараження:

волога, важка, погано дренована земля;

температура повітря +15-+20 °C;

застій води на ділянці;

загущені посадки, низький рівень агротехніки.

Інфекція поширюється через заражений ґрунт, рослинні рештки, інвентар, взуття, воду, а іноді й комах.

Ознаки та діагностика

На ранніх етапах ураження помітити складно. На шкірці з’являються підняті плями, які згодом перетворюються на нарости. Вони можуть бути м’якими, від кількох міліметрів до кількох сантиметрів у діаметрі. Для точної діагностики використовують фітосанітарний огляд і мікроскопічне дослідження спор.

Як запобігти зараженню

Профілактика бородавок базується на правильній агротехніці:

сівозміна: не саджайте картоплю частіше, ніж раз на 3-4 роки на одному місці;

стійкі сорти: обирайте сорти, зареєстровані як стійкі до картопляного раку;

обробка бульб: посадковий матеріал слід дезінфікувати перед висадкою препаратами на основі тираму, манкоцебу, металаксилу;

догляд за ґрунтом: зменшуйте кислотність (використання золи, компосту), уникайте застою води, можна знезаразити ґрунт формаліном або хлорпікрином;

прибирання решток: після збирання врожаю прибирайте гичку та залишки бульб.

Біологічні та народні засоби

Біопрепарати, що містять антагоністичні мікроорганізми, пригнічують патоген і зміцнюють імунітет рослин. Серед народних способів застосовують:

настій часнику;

мульчування соломою;

золу або настій цибулі.

Ці методи не замінюють профілактичної хімії, але можуть бути корисними в системному підході.

Наслідки для врожаю

Картопляний рак значно знижує врожайність і якість продукції. Деформовані бульби не придатні ні до вживання, ні до зберігання, ні до переробки. Крім того, часто разом із бородавками з’являється парша, що ускладнює ситуацію. Знання симптомів, відмінностей і заходів профілактики допомагає зберегти не лише врожай, а й здоров’я вашої ділянки на багато років.