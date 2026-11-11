Кроти мають слабкий зір, проте добре розвинені нюх і дотик

Кроти на городі та в саду можуть завдавати чимало клопоту: під час риття підземних ходів вони залишають на поверхні землі горбки й порушують вигляд газонів та клумб. Один із народних способів боротьби з ними – використання рослин із різким запахом. На який кущ звернути увагу, гілки та листя якого застосовують як природний засіб для відлякування підземних мешканців, пише Radio Сlub.

Чому бузину використовують проти кротів

Кроти мають слабкий зір, проте добре розвинені нюх і дотик, які допомагають їм орієнтуватися під землею. Саме тому різкі запахи іноді використовують, щоб спробувати змусити тварин залишити певну територію.

Бузина чорна та бузина червона мають характерний сильний аромат. Їхні частини містять різні природні сполуки, а поширений народний метод ґрунтується на припущенні, що запах коріння та пагонів рослини неприємний кротам.

Однак не варто розраховувати, що один кущ захистить увесь город. Навіть якщо запах впливатиме на тварин поблизу кореневої системи, його дія не поширюється на значну відстань. Тому кроти можуть просто змінити маршрут і продовжити рити ходи в іншій частині саду.

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Як використати гілки бузини, якщо кущ росте за межами ділянки

Якщо бузина росте неподалік від городу, її гілки можна використати для народного способу відлякування кротів. Для цього зріжте кілька свіжих пагонів, злегка надріжте або подрібніть їх, щоб виділився сік. Потім помістіть гілки безпосередньо у відкриті кротячі ходи та присипте отвори землею.

Інший спосіб, який використовують у садівництві, – приготування рослинного настою. Для цього 1 кг свіжого листя та стебел бузини заливають відром води й залишають на сонці на один-два тижні для бродіння. Рідину з різким запахом після цього заливають у підземні тунелі.

Варто пам’ятати, що ефективність таких домашніх засобів науково не підтверджена, тому сприймайте їх як народний метод, а не гарантований спосіб позбутися кротів.

Коли краще садити бузину

Бузину можна висаджувати як навесні, так і восени. Для весняної посадки підходить період до початку активного сокоруху, зазвичай березень або квітень. Восени чагарник висаджують у вересні чи жовтні, щоб він встиг прижитися до настання стійких морозів.

Для посадки виберіть місце з пухким і достатньо вологим ґрунтом. Викопайте яму, яка відповідатиме розміру кореневої системи саджанця, а на дно за бажанням додайте трохи компосту. Після висаджування засипте коріння землею, злегка ущільніть її та рясно полийте рослину.

Якщо використовуєте частину дорослого куща для розмноження, обережно відокремте її лопатою разом із кількома здоровими пагонами. Намагайтеся зберегти якомога більшу грудку землі навколо коренів, щоб зменшити стрес після пересаджування.

Після посадки пагони можна вкоротити приблизно на третину, як передбачає описаний спосіб догляду. Однак перед обрізуванням варто врахувати стан рослини та особливості конкретного саджанця.