Ніко Ковач спробує вивести команду з крутого піке

Новим головним тренером дортмундської «Борусії» став Ніко Ковач, повідомляє офіційний сайт німецької команди. 53-річний фахівець підписав з «джмелями» контракт до 30 червня 2026 року. На своїй посаді він замінить Майка Туллберга, який тимчасово виконував обов’язки головного тренера після звільнення Нурі Шахіна.

Майже всю кар’єру гравця Ковач провів у Німеччині, виступаючи за «Герту» (двічі), «Байєр», «Гамбург» та «Баварію». Повісив бутси на цвях в австрійському «Зальцбурзі», де й розпочав роботу тренера у статусі асистента.

У 2013-му очолив молодіжну збірну Хорватії, а згодом і національну команду (2013-2015). Далі були німецькі «Айнтрахт» (2016-2018) і «Баварія» (2018-2019), французький «Монако» (2020-2021) та німецький «Вольфсбург» (2022-2024).

У статусі тренера вигравав Кубок Німеччини з «Айнтрахтом» (сезон 2017/18), срібну Салатницю (сезон 2018/19), Кубок (сезон 2018/19) та Суперкубок (2018) з «Баварією».

Нагадаємо, після 19-ти турів «Борусія» у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини йде на одинадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 26 очок, і відстає від лідера – «Баварії» – на 22 пункти.