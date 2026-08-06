Російський удар знищив товар Bosch

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня знищено складські приміщення логістичного партнера Bosch в Україні. За попередніми даними, компанія втратила всю продукцію, яка зберігалася на складі. Про це повідомила Bosch Ukraine.

На складі зберігали товари для кількох напрямів роботи Bosch, зокрема автомобільного сектору, промислових технологій і споживчих товарів. У компанії повідомили, що співробітники Bosch і компанії-партнера внаслідок удару не постраждали.

Наразі Bosch разом із логістичним партнером оцінює масштаби збитків. Компанії також шукають рішення, які допоможуть продовжити постачання продукції та виконати зобов’язання перед клієнтами й партнерами.

Німецький концерн Robert Bosch GmbH працює в Україні з 1993 року. Компанія постачає автомобільні комплектуючі, промислові технології, електроінструменти, споживчі товари та побутову техніку. В українському представництві Bosch працюють близько 370 людей.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Побутову техніку Bosch і Siemens в Україні продає офіційний дистриб’ютор ТОВ «БСХ Побутова техніка». За даними YouControl, у 2025 році компанія отримала 3,64 млрд грн виторгу та 54,6 млн грн чистого прибутку.

Зауважимо, що під час останніх російських атак були пошкоджені або знищені склади й продукція низки інших компаній. Зокрема, пошкоджено головний логістичний центр мережі Novus та два розподільчі центри «Сільпо». Загинули шестеро працівників «Сільпо», кількість постраждалих уточнюють. Також повністю згорів центральний склад Liqui Moly Ukraine – постачальника моторних олив; зруйновано головний логістичний склад Intertop Ukraine та склад Puma, там уже попередили, що у найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може бути дефіцит окремих товарів бренду.