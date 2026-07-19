У бригаді «Рарог» прокоментували подання у СЗЧ військового, який брав участь у мітингу на підтримку Михайла Федорова

427-ма окрема бригада безпілотних систем «Рарог» прокоментувала внесення військовослужбовця, який брав участь у мітингу на підтримку Михайла Федорова, до переліку осіб, які самовільно залишили військову частину.

У бригаді заявили, що військового, якого оформили як такого, що самовільно залишив військову частину, раніше перевели з району виконання бойових завдань у тил, оскільки він нібито неодноразово порушував військову дисципліну та відмовлявся виконувати накази командирів.

Втім, стверджують у бригаді, після переведення до тилу «належних висновків з боку військовослужбовця зроблено не було». Також там заявили, що боєць нікого не попередив про намір взяти участь в акції протесту та залишив місце служби без дозволу.

«Під час несення чергової служби на посту у пункті постійної дислокації військової частини самовільно залишив місце несення служби та покинув розташування військової частини, не повідомивши про намір взяти участь в акції протесту. Під час перевірки наявності особового складу командиром військової частини було встановлено факт самовільного залишення місця несення служби», – йдеться у повідомленні бригади.

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Там також заявили, що протягом останніх трьох тижнів військовий тричі самовільно залишав місце служби. Окремо у бригаді наголосили, що не забороняють військовослужбовцям публічно висловлювати свою громадянську позицію.

«Військова частина поважає громадянську позицію кожного українця та військовослужбовця. Командування частини нікого не переслідувало за висловлення власної думки чи громадянської позиції. [...] Проте будь-яка громадянська позиція передбачає насамперед повагу до закону та відповідальність за власні вчинки. Для військовослужбовця, який проходить військову службу, існують визначені законом обов'язки та обмеження, а тому особиста громадянська позиція не може бути підставою чи виправданням для порушення закону, невиконання наказів, порушення військової дисципліни або самовільного залишення місця служби», – заявили у бригаді.

Нагадаємо, військовослужбовець 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» заявив, що його частина оформила документи про нібито самовільне залишення ним військової частини після участі в акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.

За словами бійця, його передали Військовій службі правопорядку, де на нього надягли кайданки та погрожували «обнуленням» і переведенням до штурмових підрозділів «Скеля» та «Шквал».