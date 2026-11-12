Іграшка з колекції John Lewis

Британський ритейлер John Lewis прибрав зі свого асортименту російську матрьошку після звернення українки Тетяни Закалюжної. Жінка написала компанії листа, у якому пояснила, чому поява такої іграшки в різдвяній колекції є недоречною. Про це Тетяна Закалюжна повідомила у середу, 11 листопада, на своїй фейсбук-сторінці.

За словами жінки, 21 жовтня вона побачила в Threads допис про те, що John Lewis продає у своїй колекції російську матрьошку під назвою Wooden Stacking Doll. У зверненні до компанії українка розповіла, що її чоловік із лютого 2022 року захищає Україну на фронті, а сама вона вже п'ятий рік не має змоги повернутися додому.

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«Написала про українських дітей, яких продовжує вбивати росія, навела матеріали британської преси, звіти ООН і запитала, як узагалі така прикраса могла опинитися в різдвяній колекції одного з найповажніших британських брендів. І почалося листування», – розповіла Тетяна.

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Спочатку представники ритейлера відповіли, що розуміють чутливість питання та передали звернення відповідальним працівникам. А 11 листопада жінка отримала повідомлення про те, що матрьошку вилучили з асортименту. Також у компанії пообіцяли врахувати її зауваження під час формування майбутніх колекцій.

Водночас українка наголосила, що не може стверджувати, ніби саме її лист став причиною такого рішення.

«Не знаю, чи саме мій лист став причиною цього рішення, і не хочу приписувати собі того, чого не можу підтвердити. Але я точно знаю, що моє звернення почули, розглянули на рівні керівництва закупівель і дали мені відповідь», – написала вона.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що у Великій Британії вперше позбавили громадянства колишнього поліцейського через міркування національної безпеки. Йдеться про 45-річного Марка Буллена, якого пов’язують із Росією.