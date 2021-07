Британська телеведуча Кейт Гарравей у програмі Good Morning Britain (Доброго ранку, Британіє) порівняла карту України на формі збірної для Євро-2020 з брудною плямою. Вона зробила це у присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Про інцидент повідомило видання Daily Star.

Уривок етеру Good Morning Britain з українським послом також оприлюднили на Twitter-сторінці програми, однак відео переривається на запитанні ведучої про форму української збірної.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL