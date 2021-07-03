Британська ведуча Кейт Гарравей заявила, що карта України на формі збірної схожа на брудну пляму

Британська телеведуча Кейт Гарравей у програмі Good Morning Britain (Доброго ранку, Британіє) порівняла карту України на формі збірної для Євро-2020 з брудною плямою. Вона зробила це у присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Про інцидент повідомило видання Daily Star.

Уривок етеру Good Morning Britain з українським послом також оприлюднили на Twitter-сторінці програми, однак відео переривається на запитанні ведучої про форму української збірної.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL — Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

Пристайка запросили до студії, аби обговорити матч чвертьфіналу Євро-2020 між Англією та Україною.

«Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підіймає з підлоги й вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи», – сказала телеведуча.

#Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном в присутствии украинского посла в #Великобритании Вадима #Пристайко.



"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, pic.twitter.com/IixD0u81GB — Украина Новости (@ukrainenewstop) July 3, 2021

Після цього інший телеведучий розсміявся та звернувся до неї: «Спокійно, спокійно».

Сам український посол не прокоментував її слів щодо «брудної плями».

Також Гарравей запитала Пристайка, чи не є політичним рішення розміщення карти на футболці збірної.

Посол у відповідь зазначив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру.

«Думаю, це просто карта України. Це те, як вона виглядає та офіційно визнається. Крим – це Україна, попри те, що росіяни думають... Але це не про політику, це про об'єднану Україну», – відповів посол і зауважив, що національна збірна вперше піднялася на таку високу сходинку чемпіонату Європи.

Телеглядачі почали писати про своє обурення висловлюванням Кейт Гарравей на її сторінці у Twitter: «Що вона щойно сказала?», «Кейт така груба».

Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня, збірна України зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00. ZAXID.NET вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу «Україна – Англія».

Що із формою збірної України

Збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Євро-2020 року, 6 червня. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!». Дизайн форми обурив, зокрема, представницю МЗС Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

УЄФА не мала претензій до української форми, але після того, як нею обурилася Росія, асоціація вирішила переглянути своє рішення та попросила Україну прибрати напис «Героям слава!» з форми, оскільки вважає, що це гасло має політичний контекст.

Після скандального рішення УЄФА, прийнятого на підставі звернення росіян, УАФ затвердила «Слава Україні!» та «Героям слава!» футбольними гаслами. Вже 11 червня стало відомо, що УЄФА та УАФ досягли компромісу в цьому питання – УЄФА дозволила залишити на футболках гасло «Героям слава!» за умови, що воно буде розміщене з іншими національними символами.

Попри заборону УЄФА збірна України вирушила на Євро-2020 з єдиною формою, на якій присутній напис «Героям слава». У футбольній організації збірну України зобов’язали заклеювати цей слоган на формі на час матчів.