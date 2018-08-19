Британський спортсмен, якому заборонили в’їзд в Україну, знову відвідав змагання у Криму

Британський спортсмен Гері Хант, якому СБУ у 2017 році заборонила в’їзд на територію України, став переможцем змагань зі стрибків у воду, організованих на території окупованого Криму.

За повідомленням сайту «Крим.Реалії», Хант здобув перемогу на турнірі в місті Сімеїз, випередивши українця Олексія Пирогова, який посів друге місце. Зазначається, що Хант бере участь у змаганнях вже вдруге. Після минулорічного турніру йому заборонили перетинати кордон України терміном на п’ять років. Тоді посольство Великобританії в Україні висловило розчарування у зв’язку з тим, що громадянин їхньої країни, в обхід українського законодавства, взяв участь в турнірі на території окупованого Криму.