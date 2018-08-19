Британський спортсмен, якому заборонили в’їзд в Україну, знову відвідав змагання у Криму

СуспільствоЮрій Братюк, 19 серпня4580

До теми

Британський спортсмен Гері Хант, якому СБУ у 2017 році заборонила в’їзд на територію України, став переможцем змагань зі стрибків у воду, організованих на території окупованого Криму.

За повідомленням сайту «Крим.Реалії», Хант здобув перемогу на турнірі в місті Сімеїз, випередивши українця Олексія Пирогова, який посів друге місце. Зазначається, що Хант бере участь у змаганнях вже вдруге. Після минулорічного турніру йому заборонили перетинати кордон України терміном на п’ять років. Тоді посольство Великобританії в Україні висловило розчарування у зв’язку з тим, що громадянин їхньої країни, в обхід українського законодавства, взяв участь в турнірі на території окупованого Криму.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Міністерство культури внесло російського письменника Захара Прилєпіна до «чорного списку» ZAXID.NET
До України не впустили британського журналіста російського телеканалу НТВ ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук