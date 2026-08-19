Шість знакових постатей Бродів: у центрі міста з’явилися портрети визначних містян
Чим відомі Мирон Тарнавський, Петро Федун, Іван Труш, Олександр Вислоцький, Юзеф Коженьовський, Йозеф Рот
Броди можуть похвалитися багатьма визначними діячами, які прославили себе та місто. Шестеро з них увічнили на портретах, які встановили на вікнах Бродівського історико-краєзнавчого музею у центрі міста. Розповідаємо детальніше про видатних брідчан.
Вікна музею виходять у сквер Райківка. Це популярне місце для відпочинку і зараз, і в минулому. Їх прикрасили портретами видатних діячів, пов’язаних із Бродами, але відомих далеко поза межами. Вони є представниками української, польської та єврейської нації, що проживали у Бродах.
«Всі вони свого часу були тут, у давньому міському парку, що простягається перед фасадом музею. Саме тут вони споглядали будівлю, яка нині стала осередком пам’яті й культури. Портрети на вікнах нагадують нам, що минуле і сучасність у Бродах завжди поруч. Наше місто було і є частиною великої історії України та Європи», – зазначили на сторінці музею.
фото міської ради та музеюЯкщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На портретах зображені:
- художник-імпресіоніст Іван Труш;
Він народився у селі Висоцько Бродівського повіту. У самому місті навчався в гімназії, яка нині носить його ім’я. Труш мав європейську освіту та був майстром психологічного портрета, організував перші мистецькі товариства Галичини, заснував перший український мистецький журнал. Був свояком Лесі Українки і товаришем Івана Франка.
- командир Української галицької армії Мирон Тарнавський;
Родом зі с. Барилів, у Бродах навчався в гімназії. Після цього розпочав військову кар’єру, був командиром вишколу січових стрільців, сотником Легіону УСС, а згодом – начальним вождем (головнокомандувачем) УГА.
- польський драматург Юзеф Коженьовський;
Народився в сім’ї управителя маєтку графа Потоцького у Бродах, а сам згодом працював бібліотекарем Замойських у Варшаві. Викладав мову, літературу та історію в Кременці, Києві, Харкові. Там написав відомі драми «Карпатські верховинці» про гуцулів, яку ставили багато театрів України, та «Колокація». Разом з Александром Фредром його вважають найвидатнішим комедійним драматургом епохи романтизму.
- письменник Йозеф Рот;
Уродженець міста єврейського походження і випускник Бродівської гімназії, який згодом став німецькомовним письменником. Писав про Першу світову та занепад імперії Габсбургів, життя галицьких штетлів. Найвідоміший його роман – «Марш Радецького».
- депутат сейму та активний громадський діяч Олександр Вислоцький;
Він не був уродженцем краю. Але вже у дорослому віці жив у Бродах, був послом Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) до польського сейму, розвивав культурне й економічне життя Брідщини. Був одним з ініціаторів створення Комітету організації кооперативів у Бродах, одним із ключових організаторів товариства «Луг» на Брідщині, а також видавцем часопису «Брідські вісті».
- провідний діяч українського національно-визвольного руху Петро Федун «Полтава».
Уродженець Бродівського повіту та учень гімназії. У майбутньому – один із провідних ідеологів ОУН–УПА, керівник референтури пропаганди Центрального проводу ОУН, начальник політвиховного відділу Головного військового штабу УПА та керівник Бюро інформації Української головної визвольної ради.
Пам’ятники і меморіальні таблиці визначним діячам, пов’язаним із Бродами
Як розповіли у міській раді, інші локації міста тісно переплітаються з розташуванням музею.
Недалеко розташована Бродівська гімназія, в якій навчались Мирон Тарнавський, Петро Полтава та Іван Труш. У минулому навчальний заклад носив ім’я Юзефа Коженьовського, а нині – Івана Труша. Біля кінотеатру колись стояв пам’ятник драматургу Йозефу Коженьовському, а сам він любив прогулюватись для натхнення парком Райківка. Письменник Йозеф Рот описував Броди у своїх творах, тож тепер читачі з усього світу можуть здійснити літературну мандрівку Бродами, зокрема й Райківкою, яка часто згадується в його оповіданнях.
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Політик Олександр Вислоцький займався депутатською та громадською діяльністю на користь української спільноти, представляв інтереси громади у старостві в Бродах. Адміністративні будівлі тоді були розташовані неподалік парку, тож його маршрути часто пролягали через майдан Свободи.
Ідеолог національно-визвольної боротьби Петро «Полтава» на згадку про Броди зробив з друзями відоме фото у Райківці – на тлі будівлі Празького банку.
Петро «Полтава» з друзями у сквері Райківка на тлі Празького банку (фото краєзнавчого музею у Бродах)
Директор музею Василь Стрільчук зазначив, що портрети видрукували на спеціальній плівці і розмістили на вікнах для промоції історії громади. Більше про цих та інших діячів можна дізнатисяв музеї.