У Львові вперше в Україні запроваджують нову модель підтримки військових і ветеранів, які лікуються та проходять реабілітацію після важких поранень. Йдеться про створення мультидисциплінарних команд, які супроводжуватимуть кожного ветерана, що має серйозні порушення опорно-рухового апарату або є прикутим до ліжка, – від моменту перебування в лікарні і до повернення додому. Детальніше про цей проєкт ZAXID.NET розповіла керівниця міського департаменту гуманітарної політики Валентина Бартошик.

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Розповідайте як виникла ідея і що передбачає соціальний супровід ветерана?

Будь-яка послуга чи сервіс, які створюються у Львові, побудовані на основі реальних кейсів. Це реальні історії життя наших українців, які потрапили в ту чи іншу ситуацію. В цьому випадку ми говоримо за військових, ветеранів, які отримали тяжкі поранення на війні. Якщо говорити про цю послугу, то вона з’явилася завдяки одному військовому, який тривалий час перебував в лікарні, в нашому реабілітаційному центрі. В лікарні родина отримала весь спектр послуг, максимальну підтримку, необхідне медичне обладнання, різноманітні засоби по догляду і лікуванню. Постало питання: «А що робити, якщо ми повернемося додому»? Щоб не залишати цю родину на самоті було ухвалено рішення за ініціативи нашого міського голови, щоб ми зібрали всіх дотичних осіб і подумали, який варіант ми можемо запропонувати, щоб допомогти цій родині. Ми залучили і медичну спільноту, і самих ветеранів, і соціальних фахівців, та пройшли весь етап – яким чином можна допомогти і підтримати родину. І так народилася ця послуга, яка передбачає підтримку родини військового, який повертається з тривалого лікування додому.

Розкажіть детальніше, хто саме може скористатися цією послугою?

Ми робили акцент на тих військових, які отримали поранення, і внаслідок цього не може самостійно, без сторонньої допомоги, пересуватися, вставати з ліжка, робити якісь процедури, приймати їжу тощо. Тобто цій людині постійно потрібен супровід. Ми вирішили, що треба пропрацювати в чотирьох напрямках, з якими може стикнутися сім'я після повернення військового додому.

Перший – це соціальна підтримка. Йдеться про оформлення різноманітних документів, статусів, пільг, тобто все, що потрібно забезпечити у сфері соціального захисту. Другий блок – це медична підтримка. Дуже часто, коли сім'я повертається додому і навіть маючи відповідні засоби реабілітації, які забезпечуються соціальним захистом, потрібно також вміти ними користуватися. У цьому випадку потрібно залучати відповідних медичних фахівців і загалом треба розуміти, яким чином проходити цей етап і допомагати людині, яка прикута до ліжка або має певні обмеження у пересуванні. Третій блок – це робота з ветеранською спільнотою. Ми не випадково робимо акцент на цей напрямок, тому що мали досвід і нещодавно ходили в гості, робили такі відвідини ветеранів, які вже живуть в нашій громаді, пролікувалися і певний час перебувають вдома. Ми побачили запит на комунікацію з побратимами й посестрами, тобто з тими, з ким є спільний досвід.

Тому робота ветеранської спільноти є дуже важливою, і оця комунікація вона теж має бути. Тим паче, що наша установа, наш Центр надання послуг учасникам бойових дій має різноманітні програми, орієнтується в різноманітних послугах і програмах підтримки, які надає місто ветерану чи його родині. І четвертий блок – це допомога в адаптації житла під потреби військового. Є певні вимоги, навіть ширина дверей має значення. Також важливою є доступність до під'їзду, щоб людина могла виїхати, сісти на крісло колісне.

Як формували ці мультидисциплінарні команди? Можливо, фахівці проходили додаткові навчання?

До складу мультидисциплінарних команд входять фахівці, які є спеціалістами певного напрямку. Якщо ми говоримо про медичний напрямок, то це люди, які працюють в лікарнях. Останній випадок, з яким ми працювали, це був реабілітолог, який прийшов додому і допоміг сім’ї користуватися ліжком, правильно використовувати протилежневий матрац, робити вправи. Ми мали окремий кейс, коли людина мала проблеми з зором, тоді потрібно було залучати фахівців, які працюють з незрячими. Тобто це дуже індивідуально. Кожен випадок потребує окремого залучення фахівця. Якщо ми кажемо за соціальний напрямок, то в цьому випадку працюють працівники управління соціального захисту, які спеціалізуються на оформленні тих чи інших видів статусів і документів. Якщо ми говоримо про ветеранську спільноту, то, як я вже казала, це наші працівники, фахівці супроводу ветеранів, які є працівниками нашого Центру надання послуг учасникам бойових дій, який станом на сьогодні працює у Львові на трьох локаціях. І четвертий блок, який стосується доступності. У Львові ведуться роботи щодо створення різноманітних можливостей доступності, якими займається наш профільний заступник мера, у нас працюють моніторингові групи й представники районних адміністрацій.

Я так розумію, що ця програма вже працює. Скільки часу відбувається соціальний супровід ветеранів у Львові?

Все відбувається поетапно. Ми взяли реальні історії життя і зрозуміли, що такий підхід може працювати, тож підготували відповідний порядок. Цей порядок був погоджений на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради минулого тижня. І сьогодні, навіть під час нашої з вами розмови, відбувається візит до одного військового, який повернувся додому. Мультидисциплінарна команда працює, щоб зрозуміти, яку допомогу потрібно надати сім'ї і яку підтримку. До того часу ми теж відвідували військових, щоби поспілкуватися, розповісти про себе, про підтримку, які є можливості у місті. Адже дуже часто родина не знає цієї інформації. Ми побачили, що це добра практика. Цього місяця в нас відбуваються візити до військових, які мають І групу інвалідності внаслідок війни. Така пряма комунікація дозволяє нам бачити, де потрібно і що потрібно зробити.

Скільки ветеранів вже отримали послуги соціального супроводу?

Ми мали сім візитів. Ми можемо говорити, що офіційно мультидисциплінарна команда почала працювати з понеділка.

Розкажіть, куди ветеранам, які хочуть отримати ці послуги, потрібно звертатися? Можливо, є перелік документів, які потрібні?

Ми вибудовували систему таким чином, щоб не військовий нам говорив чи родина інформувала, а щоб ми самі знали про таку людину. У лікарнях в нас є соціальні працівники. За згодою родини лікарня наш Центр підтримки військових інформує нашого фахівця супроводу ветерана про те, що людина повертається додому. Після цього, за згодою родини, ми створюємо мультидисциплінарну команду і починаємо працювати з сім'єю.

Ви говорили раніше, що базуєтеся на досвіді, наскільки ось ця така послуга є затребуваною у Львівській громаді?

Я б хотіла, щоб вона взагалі не була затребувана. Але, на жаль, є випадки, коли поранення дуже складне, людина отримує травму, яка не дозволяє їй пересуватися самостійно. Для цього є спеціальні засоби, щоб допомогти сім'ї, тій людині, яка поруч біля військового, щоб полегшити побут. Зрозуміло, що і види реабілітації є різні, тобто над собою можна працювати, але звісно, що це залежить дуже індивідуально від конкретного випадку. Дехто виходить і реабілітація дає гарний результат, людина починає самостійно щось робити. Але наша задача, як міста, допомогти в цей найскладніший перехідний період, коли людина повернулася додому. Це ж має бути спеціально влаштоване ліжко. Є державні програми, які дозволяють це ліжко отримати безкоштовно. Є відповідні матраци на ліжка, є відповідні підйомники, які допомагають підняти хворого людині, яка за ним доглядає. Все потрібно облаштовувати для того, щоб полегшити щоденні справи, тому такий підхід ми пропонуємо, таку допомогу. Але однозначно, що все залежить від того, чи людина готова до цього, це все відбувається за згодою сім'ї. Єдина вимога, яка є сьогодні, – ветеран має бути мешканцем Львівської громади. Якщо це мешканець іншої громади, то ми звертаємося до керівництва міста, громади й розповідаємо, що ми маємо такий досвід і готові ним ділитися, поширювати по всій Україні.

А чи є вже міста, які хочуть переймати досвід Львова?

Ми поки що мали комунікацію з двома містами, передали їм інформацію.

Ви говорили, що ця програма повноцінно запрацювала з понеділка. Чи можете вже поділитися першими відгуками ветеранів і їхніх родин?

Ми отримали тільки одну інформацію про військового. Є тільки один військовий, який за висновками лікарів не зможе самостійно пересуватися. Була створена мультидисциплінарна команда, і сьогодні вона вже працює в одному з районів нашого міста. Ми вже будемо мати результат цих відвідин. Тому поки що за результати говорити я не можу, але надалі, я думаю, ми зможемо розповісти про те, як працювала команда, як закривала питання.

Чи є цифри, скільки ветеранів проживають у Львівській громаді та скільки зараз проходять реабілітацію і лікування?

Думаю, що цю цифру, напевно, не варто озвучувати. Ми маємо інформацію про людей, які проходить лікування в наших реабілітаційних центрах Першого медичного об'єднання Львова. Ми розуміємо, скільки в нас є родин військових, скільки є учасників бойових дій, скільки діток, тому що є дуже багато соціальних програм, які сьогодні працюють у місті. Інформація ця є, але говорити чітко, мабуть, не коректно.