На переговорах присутній Дмітрій Мінаєв, який може бути причетним до підготовки замаху на Буданова у 2019 році

Під час першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі керівник Офісу президента Кирило Буданов міг зустрітися з генералом ФСБ Дмітрієм Мінаєвим. За даними української розвідки, саме він готував замах на Буданова у 2019 році. Про це у середу, 11 листопада, повідомило видання Le Monde.

Ще напередодні на можливу присутність Мінаєва в російській переговорній групі звернув увагу телеграм-канал «Агентство». За його інформацією, крім основного складу делегації, до експертної команди Росії увійшли високопосадовці російської армії, зокрема керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмітрій Мінаєв.

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Як пише Le Monde, українська розвідка вважає Мінаєва причетним до підготовки замаху на Буданова у 2019 році. Тоді нинішній керівник Офісу президента працював у військовій розвідці. Ймовірно, йдеться про спробу вбивства 4 квітня 2019 року. Тоді громадяни Росії Тімур Дзортов і Алєксєй Комаричев намагалися закласти вибухівку під автомобіль Буданова. Однак пристрій здетонував під час його встановлення.

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Також «Агентство» повідомляє, що структура ФСБ під керівництвом Мінаєва координувала кампанію із затримання американських громадян у Росії. Зокрема, йдеться про арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Нагадаємо, 10 листопада українська делегація в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочала тристоронні переговори зі США та Росією. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, на порядку денному зустрічі – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Україну на переговорах представляють Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та представник ГУР Вадим Скібіцький.

До російської делегації увійшли помічник глави Кремля Владімір Мединський, начальник Головного управління Генерального штабу ЗС Росії Ігорь Костюков, помічник російського лідера Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Махіїл Галузін і Сєргєй Рябков.