Росія майже припинила виробляти ракети «Іскандер»

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на 2 – 3 масовані атаки. Про це він розповів в інтервʼю LIGA.net.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки — вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. І, в принципі, вони закінчаться взагалі», – сказав він.

Буданов звернув увагу, що Росія збільшила часові проміжки між ракетними ударами.

«Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально», – зазначив начальник ГУР.

Він також зазначив, що Росія майже припинила виробляти ракети «Іскандер», а також не здатна виробляти більш технологічно складні гіперзвукові ракети «Кинджал».

«Вони не можуть дістати багато комплектування через санкції. Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставлення цих частин. А деякі вони, попри все, так і не можуть дістати», – наголосив Буданов.

Крім того, голова воєнної розвідки каже, що цієї зими докорінної зміни ситуації на фронті не очікується. За його словами, Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще «намагається намагатися» наступати, – це Бахмут.