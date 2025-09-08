Довжина штор може змінити те, наскільки просторою буде ваша спальня

Спальня – ваш особистий простір для відпочинку, тому вкрай важливо уникати деяких помилок, які зіпсують комфортний простір. Martha Stewart розповідає, що заважає вам створити справжню атмосферу відпочинку.

Ігнорування ліжка

Однією з поширених помилок є ставлення до ліжка як до самостійного предмета, а не як до невіддільної частини архітектури кімнати. Без цілеспрямованого дизайну ліжка може здаватися, що воно плаває у просторі, а у кімнаті не вистачатиме зв’язку та потоку. Важливо, щоб ліжко відчувалося вкоріненим та підходило під дизайн кімнати.

Короткі штори

Довжина штор може вплинути на те, наскільки просторою буде ваша спальня. Драпірування, що зупиняється далеко від підлоги, створює візуальний відріз та змушує кімнату здаватися тісною та незавершеною.

Залежність від одного джерела світла

Один з найшвидших способів позбавити спальню індивідуальності – це використовувати один занадто різкий або занадто тьмяний верхній світильник. Краще поєднувати різні джерела світла, адже такий підхід створить динамічну та гостинну атмосферу.

Наповнення кімнати, замість її обрамлення

Занадто багато предметів у спальні можуть швидко зробити простір перевантаженим. Краще використати кілька ретельно підібраних речей, які з достатньою кількістю вільного простору створять спокій та зосередженість, а не хаос.

Ігнорування текстури

Незалежно від того, які у вас меблі, кімната, яка повністю зроблена з гладких та однакових поверхонь, може виглядати холодною та трохи плоскою. Можна нашаровувати матеріали з контрастними відчуттями: пом’якшіть лляні простирадла за допомогою кашемірового пледа або додайте килимок під ноги.

Акцентні стіни

Акцентні стіни стали популярним варіантом у дизайні спальні, але вони часто порушують потік простору, роблячи його меншим і більш сегментованим. Якщо ви хочете додати кольору та індивідуальності, можна пофарбувати всі стіни в однаковий м’який та насичений тон. Це створить відчуття згуртованості та зробить простір більшим та спокійнішим.

Маленька кімната

Багато людей інстинктивно вибирають найменшу кімнату для своєї спальні, думаючи, що вона буде тихою та усамітненою. Однак через такий вибір ви можете пожертвувати природним освітленням та відчуття відкритості. Тому краще обирати кімнату з великою кількістю вікон.