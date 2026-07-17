Будівля виконана у сецесійному стилі

Сецесійна архітектура Львова має особливий шарм. Про один із будинків на вул. Глібова, 2 розповіли на сторінці проєкту Art Nouveau heritage in Lviv. Його фасад вже понад 120 років прикрашають соняхи.

Цю кам’яницю звели у 1906 році для Генрика Бріха. Проєкт напрацював відомий львівський архітектор Тадеуш Обмінський. Він любив комбінувати європейські модерні тенденції з локальними архітектурними традиціями.

Вхідний портал багато оздоблений соняхами

Оскільки будинок зводили на розі вулиць Глібова та Драгоманова, архітектор майстерно використав його кутове розташування.

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«Зрізаний наріжник із високим фронтоном, асиметричні ризаліти та стриманий рослинний декор створюють відчуття руху – характерну рису архітектури ар нуво. Фасад ніби розкривається перед перехожим поступово, змінюючись залежно від точки огляду», – акцентують на сторінці Art Nouveau heritage in Lviv.

Будинок звели на розі вулиць Глібова і Драгоманова

Одним із найвідоміших мешканців цього будинку був Мар’ян Смолюховський. Це професор Львівського університету, видатний фізик початку ХХ століття, один із засновників сучасної статистичної фізики і теорії броунівського руху. У Львові він жив до 1913 року.

фото проєкту Art Nouveau heritage in Lviv

Ліпнину для декору будівлі створив скульптор Теобальд Оркасевич. Він доповнив фасад кам’яниці рослинним орнаментом та маскаронами. Вхід у будинок багато декорований квітами соняшника. Кутова кам’яниця є пам’яткою архітектури місцевого значення.