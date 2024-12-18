Будівля перебуває на балансі Райкiвецької виправної колонiї №78

Будинок відпочинку у селі Нафтулівка Хмельницького району продали на аукціоні. Переможною у третьому раунді стала ставка Ірини Козаченко, яка запропонувала за об’єкт 650 тис. грн, що майже у 40 разів перевищило стартову ціну.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях виставило на продаж будинок відпочинку 22 листопада 2024 року. Стартова ціна лоту становила 17 150 грн. В описі об’єкту вказали, що переможець отримає будівлю загальною площею 493 м2, в якому є електропостачання. Також відомо, що обʼєкт перебуває на балансі Райкiвецької виправної колонiї №78, і потребує ремонту.

Онлайн-аукціон відбувся 16 грудня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли девʼять учасників. Переможною стала ставка Ірини Козаченко, яка запропонувала за об’єкт 650 101 грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможниця також має сплатити ПДВ – 130 тис. грн.

Додамо, що за даними аналітичної платформи ClarityProject, Ірина Козаченко зареєстрована у Вінницькій області й здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.