Майно проєктного бюро розташоване на вул. Данилишина і Збоїща

Регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях продало єдиний майновий комплекс проєктно-конструкторського технологічного бюро у Львові за 85 млн грн. Переможцем аукціону обрали будівельну компанію «Бібуд», яка запропонувала купити майно в 15 разів дорожче початкової вартості.

Майновий комплекс проєктно-конструкторського технологічного бюро на вул. Данилишина, 4 та на вул. Збоїща, 15 виставили на продаж 12 липня через електронний майданчик Prozorro. Продажі зі стартовою ціною 5,5 млн грн. Йдеться про виробничі та адміністративні будівлі, склади та цехи.

Аукціон відбувся 6 серпня. В ньому взяли участь 18 компаній. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Бібуд», що запропонувало купити нерухомість за 85 млн грн. Тепер Фонд Держмайна має підписати з компанією договір купівлі-продажу.

ТзОВ «Бібуд» зареєстроване у 2015 році на вул. Володимира Великого, 52 та займається будівництвом. Компанія належить львів’янину Петру Зубику, який, за даними сервісу YouControl, є власником ще кількох будівельних фірм, архітектурної компанії «Девелопмент інжиніринг сервіс» і керівником ПАТ «Львівський проектний інститут», що входить у групу компаній SoftServe. Зокрема йому належить і ТОВ «Каскадбуд», засноване бенефіціарами SoftServe. Нещодавно компанія погодилася власним коштом облаштувати майданчик для вигулу собак у парку «Горіховий Гай».

У 2021 році «Девелопмент інжиніринг сервіс» Тараса Зубика взяла участь у першому в Україні аукціоні з продажу тюрми на вул. Хуторівка і купила 10,7 га під виправною колонією й саме майно на цій землі.