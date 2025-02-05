Бригаду робітників оштрафували по дорозі до кемпінгу «Білий Слон» у селі Дземброня

Верховинський районний суд закрив справу проти Володимира Павлюка, на якого склали протокол за спробу незаконного перетину кордону. Обвинувач не довів, що прикарпатець мав намір втікати з України.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 31 січня, у листопаді 2023 року на контрольному пості в Зеленській ОТГ, розташованому за 20 км від кордону, працівники ДПСУ склали на Володимира Павлюка протокол за спробу незаконного перетину кордону.

Під час судового засідання адвокат обвинуваченого розповів, що його клієнт не мав наміру втікати з країни, а в той день їхав на територію кемпінгу «Білий Слон» у селі Дземброня, де разом з бригадою за умовами договору мав приступити до будівельно-ремонтних робіт. Слова захисника підтвердив свідок, який найняв будівельників.

Суддя Наталія Чекан звернула увагу, що до матеріалів справи взагалі не додано належних доказів, які б свідчили про намір Володимира Павлюка незаконно перетнути кордон, і закрила провадження у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.