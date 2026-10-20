Нежитлове приміщення розташоване поруч із залізничним вокзалом на вул. Городоцькій, 118 у Львові

АТ «Укртранснафта» виставила на аукціон приміщення колишнього ресторану «Дружба» на вул. Городоцькій, 118 у Львові. Відповідний аукціон опублікували на порталі «Prozzoro.Продажі» у вівторок, 20 жовтня.

Йдеться про нежитлове приміщення загальною площею 1129,5 м² поруч із залізничним вокзалом на вул. Городоцькій, 118 у Львові. Це двоповерхова цегляна будівля з підвальним приміщенням та мезоніном. У приміщенні є чотири окремі входи, на території є подвір’я, периметр усієї території обладнаний металевою огорожею з в’їздними металевими воротами та запасним в’їздом і виїздом, розміщена на земельній ділянці площею 0,18 га. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Фото зі сторінки аукціону

Серед комунікацій – електропостачання, водопостачання та водовідведення, система опалення, пожежогасіння. В описі лоту також зазначається, що до 2012 року АТ «Укртранснафта» використовувало приміщення як ресторан та бар з власною кухнею, а для відновлення повноцінної роботи потрібно зробити капітальний ремонт. Раніше у правому крилі будівлі розташовувався також один з перших приватних ресторанів – «Депо».

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Для участі у торгах потенційні покупці мають сплатити гарантійний внесок понад 938 тис. грн. Аукціон відбудеться 28 жовтня 2026 року через трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.