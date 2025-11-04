Організатор найняв двох водіїв, які приїхали на Буковину з Дніпра

На Буковині 23-річний місцевий житель організував кілька платних телеграм-каналів для допомоги зі втечею з України військовозобов’язаних чоловіків. Сам він представлявся псевдонімом «Ухилес» і шукав охочих незаконно виїхати. За доступ до каналів та поїзду ближче до кордону з Румунією він отримував по 10 тис. доларів з одного клієнта.



Телеграм-канали з підозрілою активністю викрили кіберполіцейські та слідчі поліції Чернівецької області. На скриншотах з цих соцмережах, зроблених правоохоронцями, видно, що організатор з псевдонімом «Ухилес» додає людей до каналу і пропонує послуги втечі з України через ліс та гори. Поліцейські встановили, що протиправну діяльність організував 23-літній мешканець області, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 4 листопада.

Через телеграм зловмисник також поширював інструкції з перетину кордону. Окрім того, буковинець до незаконного бізнесу долучив подружжя з Дніпра. Чоловік і жінка були водіями, які мали доставляти клієнтів до обраних ділянок поза межами пунктів пропуску. Ухилянти платили по 10 тис. доларів 23-річному зловмиснику, а водії отримували по 2 тис. доларів.

Водіїв та військовозобов’язаних чоловіків затримали поблизу державного кордону. Організатора – згодом у Чернівцях. Правоохоронці під час обшуків у квартирах та будинках зловмисників вилучили компʼютери та мобільні телефони, а також флешки з доказами протиправної діяльності. 23-річному організатору та двом водіям оголосили про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 9 років з конфіскацією майна.