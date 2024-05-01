Чоловіків затримали поблизу кордону біля села Нелипівці

Житель Буковини планував заробити 2,5 млн грн на ухилянтах. Організатор намагався доправити 8 чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою. Вартість своїх послуг він оцінив від 6 до 10 тис. євро з особи. Чоловіків затримали поблизу кордону біля села Нелипівці.

Правоохоронці з’ясували, що до протиправного порушення причетний 32-річний житель села Браїлівка Дністровського району. Чоловік знав про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних за кордон, однак все одно взявся за нелегальну переправку. Буковинець підшукав клієнтів, які бажали потрапити до сусідньої Республіки Молдова, оминувши пункт пропуску. Вартість своїх послуг чоловік оцінив від 6 до 10 тис євро з особи.

«25 квітня в адміністративних межах села Нелипівці прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі Ford Transit намагався доправити 8 чоловіків до лінії розмежування державного кордону», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 1 травня.

Правоохоронці затримали буковинця та ще 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Модову. Слідчі Дністровського райвідділу поліції вже повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. На вісьмох ухилянтів склали адміністративні протоколи.