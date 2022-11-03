23-річний мешканець Буковини викликав поліцію і повідомив, що на трасі на нього напали невідомі та відібрали 82 тис. грн. Під час розслідування виявилося, що насправді на чоловіка ніхто не нападав, гроші він програв, а в поліцію звернувся, щоб приховати втрату грошей від дружини. Зараз за неправдивий виклик чоловікові загрожує до двох років тюрми.

Як у четвер, 3 листопада, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, інцидент стався у липні 2022 року. До правоохоронців звернувся 23-річний чоловік і розповів, що на трасі у селі Строїнці на нього напали невідомі чоловіки, застосували сльозогінний балончик та відібрали значну суму – 82 тис. грн.

Після повідомлення про пограбування, поліція відкрила справу за статтею 186 ККУ (грабіж). Під час розслідування поліцейські з’ясували, що 23-річний заявник вигадав історію про грабіж, а вказану суму коштів він насправді програв. Поліція відкрила кримінальну справу за неправдивий виклик поліції (ч. 1 ст. 383 ККУ). За скоєне 23-річному буковинцю загрожує до двох років позбавлення волі.