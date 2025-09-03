Аварія сталася в селі Тарашани

На Буковині суд призначив умовне покарання водійці за збитого на смерть 39-річного велосипедиста. Окрім того, вона має заплатити понад 500 тис. грн моральної шкоди дружині та двом дітям загиблого. У суді обвинувачена свою провину не визнала і зазначила, що велосипедист перший порушив правила дорожнього руху.

Смертельна аварія сталася 23 грудня 2023 року в селі Тарашани на трасі Чернівці – Тереблече. Близько 18:45 водійка Toyota Previa наїхала на велосипедиста, який переїжджав дорогу по діагоналі. Велосипедист і автомобіль їхали в одному напрямку. Внаслідок наїзду 39-річний чоловік отримав важкі травми, через що помер на місці пригоди, йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 25 серпня.

Під час судового засідання обвинувачена Наталія Головач свою вину не визнала. Жінка пояснила, що вона з дітьми поверталася до Чернівців. На дворі було темно, дорога суха, зустрічних машин не було. Вона рухалася з невеликою швидкістю – приблизно 50 км/год, однак велосипедиста вона не бачила. Першою чоловіка помітила її дитина. Вона почала кричати, водійка різко загальмувала, однак уникнути зіткнення не вдалося. Також обвинувачена додала, що після ДТП відшкодувала матеріальну шкоду, оплатила похорон та поминальний обід. Також Наталія Головач зазначала, що велосипедист був п’яний і першим порушив правила дорожнього руху.

Дружина загиблого в суді зазначила, що вона не бажає, щоб суворо покарали обвинувачену. Однак додала, що вона залишилася сама з двома неповнолітніми дітьми і їй важко і морально, і матеріально. Вона просила суд задовольнити її цивільний позов та стягнути з обвинуваченої заподіяну нею моральну шкоду.

Глибоцький районний суд визнав Наталію Головач винною у ДТП і призначив їй умовне покарання терміном на два роки з позбавлення права керування транспортними засобами терміном на два роки. Також суддя частково задовольнив цивільний позов дружини загиблого. Водійка має заплатити 519 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.