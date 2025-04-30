Жінка, щоб сховатися, втекла в Київ

Хотинський районний суд засудив 57-річну жінку до п’яти років ув’язнення, яка наїхала на дитину і залишила її помирати. Водійка втекла з місця аварії і, щоб уникнути відповідальності, поїхала в Київ. Суд також призначив винуватиці виплатити дитині та її сім’ї 700 тис. моральної шкоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 жовтня 2024 року в Хотині Дністровського району. Унаслідок ДТП 7-річна дівчинка отримала численні травми, а водійка Renault Megane втекла з місця ДТП, не надавши допомоги потерпілій, повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 30 квітня. Після наїзду на дитину водійка легковика в’їхала у паркан та втекла.

Правоохоронці знайшли її в Києві, де 57-річна жителька Хотина переховувалася від слідства. Дитина, яка постраждала в аварії, перебувала у важкому стані, однак лікарі її врятували.

Аварія сталася в Хотині

Прокуратура оголосила жінці підозру за ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України (Порушення ПДР, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження малолітній дитині, а також у залишенні її в небезпеці) і передали справу до суду. Хотинський районний суд 29 квітня визнав водійку винною у злочині і підтримав позицію прокурора та призначив їй покарання – п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Окрім позбавлення волі, суд зобов’язав жінку відшкодувати потерпілим моральну шкоду на загальну суму 700 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.