Правоохоронці під час обшуку в домівках шахраїв вилучили чимало готівки

Буковинські поліцейські викрили шахраїв на заволодінні 1,8 млн грн з банків та кредитних спілок. Киянин та двоє буковинок в мережі виманювали документи людей і оформляли на них кредити. Правоохоронці під час обшуку в домівках шахраїв вилучили чимало готівки.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що шахрайську схему налагодив 29-річний мешканець Київщини. До протиправної діяльності чоловік залучив двох знайомих дівчат з Буковини. Правоохоронці встановили, що що учасники організованої злочинної групи створили у соціальній мережі фейкові облікові записи. Від імені цих акаунтів у різних групах публікували оголошення про можливість швидкого заробітку – «У тебе є телеграм і банківська картка? У нас є реальна робота з щоденним доходом (50-1500) без обману! Детальніше пиши у приват».

«За 500 гривень шахраї одержували доступ до інтернет-банкінгу фізичних осіб та їх офіційних документів, надалі оформляли на них онлайн-кредити», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 20 червня.

За такою схемою зловмисники незаконно привласнили гроші банків та кредитних компаній на загальну суму понад 1,8 млн грн. Поліцейські затримали жителів Київщини та Буковини. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури їм повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України, а саме за заволодіння офіційними документами шляхом шахрайства, порушення недоторканності приватного життя, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі та конфіскація майна.