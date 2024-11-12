У чоловіка виявили кілограм канабісу, амфетамін, ЛСД та інші наркотики

На Буковині 28-річного чоловіка суд засудив до 9 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками та наркопритон, який він влаштував в орендованій квартирі. Буковинець зберігав та продавав наркотики в особливо великих розмірах. Під час обшуків в чоловіка знайшли кілька кілограмів різних психотропів.

Справу 28-річного чернівчанина розглядали в Шевченківському міськрайонному суді. Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловік збував психотропи способом та званих «закладок». Замовлення на наркотики він приймав через спеціально створений канал у Telegram. Після отримання відповідної квитанції про оплату, він надсилав клієнтам через месенджер фото місця схованки та координати. В суді прокурори довели, що буковинець не лише налагодив канали збуту наркотиків, а також облаштував наркопритон квартирі, яку винаймав.

Наркоторговець наркотики ховав в спеціальному сховку в землі в лісі

«Під час обшуків в квартирі, де проживав засуджений, виявили наркотики. Окрім того, поліцейські знайшли у спеціально облаштованому ним у лісі сховку, майже 200 зіп-пакетів з амфетаміном, кілограм канабісу, понад 150 пігулок МДМА, понад 60 марок ЛСД, майже 180 марок броламфетаміну, 250 зіп-пакетів з психотропною речовиною PVP», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 12 листопада.

Шевченківський міськрайонний суд визнав винним 28-річного жителя Чернівців у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах та в утриманні місць для незаконного вживання заборонених речовин. Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.