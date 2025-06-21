Булочки з вишнями – це не просто випічка, а шматочок літа, який можна спекти вдома. Вони навівають спогади про бабусину кухню, запах тіста й оте сакраментальне «не відкривай духовку, бо осядуть!». Гарячі, м’які, з начинкою, що апетитно тягнеться, вони зникають із дека швидше, ніж встигаєш заварити чай. Готувати такі булочки зовсім не складно, головне – знати кілька простих секретів для вдалого тіста та соковитої начинки.

Інгредієнти:

молоко – 250 мл;

сухі дріжджі – 12 г;

цукор – 100 г;

сіль – дрібка;

борошно – 2 ст. л. (для опари);

вершкове масло – 50 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 600 г;

борошно для підпилу – 20 г;

яйце для змащування – 1 шт.;

вишня без кісточок – 300 г;

цукор – 50 г;

вода – 100 мл;

крохмаль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування тіста змішайте тепле молоко, дріжджі, цукор, сіль і трохи борошна. Залиште опару на 20 хвилин у теплому місці, щоб активувались дріжджі. Тим часом змішайте розтоплене масло та збите яйце, додайте до опари й перемішайте. Всипайте борошно поступово, замішуючи тісто спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Тісто має вийти м’яким і еластичним. Залиште його підходити на 50 хвилин, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Для начинки з’єднайте вишні без кісточок і цукор у сотейнику. Крохмаль розведіть у холодній воді й влийте до вишень тонкою цівкою, постійно помішуючи. Варіть до загустіння, зніміть з вогню та повністю охолодіть.

Підготовлене тісто розділіть на однакові частини й сформуйте з них кульки. Розкачайте кожну в невеликий пласт, викладіть в центр трохи начинки. Зробіть чотири надрізи навколо начинки й загорніть краї тіста до центру, формуючи квітку.

Викладіть булочки на деко з пергаментом, залишаючи проміжки між ними. Дайте їм ще трохи часу на підйом. Змастіть збитим яйцем та випікайте при 180 градусах до золотистої скоринки, приблизно 25-30 хвилин.

Щоб дріжджове тісто вийшло пухким і ніжним, зверніть увагу на кілька важливих деталей. Молоко має бути теплим – не гарячим, але й не холодним (оптимально 35-38 °C), інакше дріжджі не активуються. Після замішування тісто повинне бути м’яким, еластичним і майже не липнути до рук, якщо надто липке, додайте зовсім трохи борошна, але не перебільшуйте. Дайте тісту підійти в теплому місці без протягів, наприклад, у трохи прогрітій духовці з відчиненими дверцятами.

Начинка з вишні також потребує уваги. Якщо ягоди дуже соковиті чи заморожені – злегка відтисніть їх. Крохмаль обов’язково розводьте у холодній воді, і вливайте повільно, помішуючи, щоб не було грудочок. Не кладіть надто багато начинки, так булочки краще триматимуть форму. Надрізи на тісті робіть гострим ножем або ножицями, щоб булочки мали охайний вигляд. За бажанням можна замінити вишні черешнями або приготувати пляцок, якщо не хочете чекати, поки тісто підросте.