Ділянка призначена для будівництва підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Буська міська рада продала за понад 3 млн грн земельну ділянку під будівництво підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельну ділянку неподалік центру міста купив підприємець з Львівщини Андрій Кошіль.

Йдеться про ділянку площею 1,59 га на вул. Івасюка, 24 у Буську на Львівщині. Ділянку виставили на продаж 27 березня 2026 року зі стартовою ціною 3 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Торги провели 28 квітня 2026 року. Участь у торгах взяли двоє покупців.

Найвищу ціну запропонував підприємець Андрій Кошіль – 3,1 млн грн. Вулиця Івасюка розташована близько за кілометр від центру міста. Продана ділянка розташована в межах житлового масиву міста Буськ, поруч із суміжними вулицями житлової забудови та зручним сполученням із центральною частиною. Ділянка призначена для будівництва підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Андрій Кошіль зареєстрований як ФОП у 2009 році. Основний вид його діяльності – виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.