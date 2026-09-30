Науковці кафедри туризму напрацювали маршрут зі Львова до Шегинь

У Львові встановили перший камінь із символікою світового паломницького маршруту Camino de Santiago. 30 вересня його облаштували у внутрішньому дворику географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Саме науковці кафедри туризму першими почали напрацьовувати маршрут українською ділянкою, що пролягла трасою Львів – Шегині. Нещодавно український шлях Святого Якова масштабували на Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області і включили до європейської мережі.

Як повідомили на сторінці кафедри туризму, ще у 2012 році її науковці розпочали дослідження, які охоплювали аналіз архівних матеріалів, давніх карт, історичних згадок. Після цього розпочали безпосереднє прокладання шляху у межах Львівської області, його маркування та промоцію.

Завідувач навчально-виробничої лабораторії «Навчальна туристична агенція» Тарас Завадовський разом викладачами кафедри Орестою Бордун та Дмитром Каднічанським промаркували маршрут. Дослідницька група вивчала, як найкраще забезпечити оптимальну логістику та ознакування туристичного паломницького маршруту. З 25 липня 2015 року у день Святого Якова шляхом українського Camino розпочався інтенсивний туристичний рух. А 10 жовтня 2015 року український відтинок Camino з’єднали з його світовою мережею на кордоні у с. Шегині.

Особливістю цього паломництва є його чотири етапи:

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Львів – Городок;

Городок – Судова Вишня;

Судова Вишня – Мостиська;

Мостиська – Шегині.

У травні 2026 року доцентка кафедри туризму Ореста Бордун здійснила паломництво до Саньтьяго де Компостелла та Фініш Терра. За програмою академічної мобільності Erasmus+ вона переймала досвід організації паломництва в університеті Коїмбра (Португалія).

«У своїх наукових висновках зробила акцент на інноваційних туристичних продуктах, які пропонують туристам у межах шляху, передовсім це нові рекреаційні практики, послуги індустрії гостинності. У туристів з’являється щоразу більше можливостей самостійно адаптовувати маршрут під свої індивідуальні потреби завдяки технологіям цифровізації», – наголошує Ореста Бордун.

Як додали на кафедрі туризму, Шлях святого Якова давно вийшов за межі суто релігійного паломництва. У багатьох країнах світу це туристичний магніт, який щороку приваблює сотні тисяч гостей. До слова, на географічному факультеті ЛНУ працює інформаційний пункт Дороги святого Якова.

Нагадаємо, Шлях святого Якова – це мережа паломницьких маршрутів, які з IX століття ведуть з різних країн до іспанського міста Сантьяго-де-Компостела. У середньовіччі це місце разом із Єрусалимом і Римом було одним з трьох найважливіших пунктів призначення для християнських прощ. Особливістю цього маршруту в тому, що його треба пройти пішки, несучи з собою всі речі, необхідні в дорозі. Паломницький шлях Camino de Santiago маркований спеціальною символікою – мушлею з променями. Її прочани також приносили як сувенір з кінцевої точки. До слова, такі мушлі археологи знайшли в княжлму Звенигороді в історичному шарі XII–XIII ст., що свідчить про те, що русичі також брали участь в таких паломництвах. Нині цю траицію хочуть відновити. До слова, на Поділлі проклали свій відтинок Camino Podolico.