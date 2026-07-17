Час має значення: коли збирати зелень, помідори та огірки, щоб вони були найсмачнішими
Більшість городників звертає увагу на стиглість овочів, але не замислюється, що на їхній смак впливає ще й час збирання. Насправді одна й та сама рослина може бути значно ароматнішою вранці, ніж удень. Причина криється в природних процесах, які відбуваються впродовж доби. ТСН пише, коли найкраще збирати врожай, щоб овочі та зелень були максимально соковитими й смачними.
Чому смак змінюється протягом дня
Уночі рослини активно накопичують вологу, адже випаровування майже припиняється, а коріння продовжує постачати воду. Саме тому зранку листя, плоди та стебла більш пружні й соковиті.
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Ефірні олії, які відповідають за аромат пряних трав, також найкраще зберігаються у прохолодні ранкові години. З підвищенням температури вони поступово випаровуються, через що зелень стає менш запашною.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас упродовж дня в рослинах накопичуються природні цукри, які утворюються під час фотосинтезу. Саме тому деякі овочі надвечір можуть бути солодшими.
Які культури краще збирати вранці
Ранковий збір особливо важливий для:
- базиліку;
- м'яти;
- чебрецю;
- орегано;
- петрушки;
- кріпу;
- листового салату;
- шпинату;
- огірків.
Саме в цей час вони мають найбільш насичений аромат, добре зберігають свіжість і довше залишаються хрусткими після збирання.
Які овочі можуть бути солодшими ввечері
Деякі культури накопичують більше природних цукрів у другій половині дня. Це стосується:
- моркви;
- окремих сортів помідорів;
- цукрової кукурудзи.
Якщо овочі плануєте одразу споживати, вечірній збір може зробити їх трохи солодшими. Проте для тривалого зберігання ранковий час усе ж залишається кращим.
Найкращий час для збирання врожаю
Оптимальний період – через одну-дві години після сходу сонця, коли ранкова роса вже висохла, але повітря ще залишається прохолодним.
У цей час:
- рослини максимально насичені вологою;
- ефірні олії ще не випарувалися;
- овочі повільніше втрачають свіжість після збирання.
Одразу після збору бажано перенести врожай у затінок або прохолодне місце.
Коли краще не збирати овочі
Найгірший час – середина спекотного дня. Через високу температуру рослини вже втрачають багато вологи, а ароматичні речовини частково випаровуються.
Зібрані в цей період овочі й зелень:
- швидше в'януть;
- гірше зберігаються;
- втрачають частину смаку та аромату;
- можуть ставати менш соковитими.
Якщо не вдалося зібрати врожай зранку, дочекайтеся вечора, коли спека спаде. Це значно кращий варіант, ніж працювати на городі в полуденну спеку.