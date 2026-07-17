Уночі рослини активно накопичують вологу, адже випаровування майже припиняється

Більшість городників звертає увагу на стиглість овочів, але не замислюється, що на їхній смак впливає ще й час збирання. Насправді одна й та сама рослина може бути значно ароматнішою вранці, ніж удень. Причина криється в природних процесах, які відбуваються впродовж доби. ТСН пише, коли найкраще збирати врожай, щоб овочі та зелень були максимально соковитими й смачними.

Чому смак змінюється протягом дня

Уночі рослини активно накопичують вологу, адже випаровування майже припиняється, а коріння продовжує постачати воду. Саме тому зранку листя, плоди та стебла більш пружні й соковиті.

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Ефірні олії, які відповідають за аромат пряних трав, також найкраще зберігаються у прохолодні ранкові години. З підвищенням температури вони поступово випаровуються, через що зелень стає менш запашною.

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Водночас упродовж дня в рослинах накопичуються природні цукри, які утворюються під час фотосинтезу. Саме тому деякі овочі надвечір можуть бути солодшими.

Які культури краще збирати вранці

Ранковий збір особливо важливий для:

базиліку;

м'яти;

чебрецю;

орегано;

петрушки;

кріпу;

листового салату;

шпинату;

огірків.

Саме в цей час вони мають найбільш насичений аромат, добре зберігають свіжість і довше залишаються хрусткими після збирання.

Які овочі можуть бути солодшими ввечері

Деякі культури накопичують більше природних цукрів у другій половині дня. Це стосується:

моркви;

окремих сортів помідорів;

цукрової кукурудзи.

Якщо овочі плануєте одразу споживати, вечірній збір може зробити їх трохи солодшими. Проте для тривалого зберігання ранковий час усе ж залишається кращим.

Найкращий час для збирання врожаю

Оптимальний період – через одну-дві години після сходу сонця, коли ранкова роса вже висохла, але повітря ще залишається прохолодним.

У цей час:

рослини максимально насичені вологою;

ефірні олії ще не випарувалися;

овочі повільніше втрачають свіжість після збирання.

Одразу після збору бажано перенести врожай у затінок або прохолодне місце.

Коли краще не збирати овочі

Найгірший час – середина спекотного дня. Через високу температуру рослини вже втрачають багато вологи, а ароматичні речовини частково випаровуються.

Зібрані в цей період овочі й зелень:

швидше в'януть;

гірше зберігаються;

втрачають частину смаку та аромату;

можуть ставати менш соковитими.

Якщо не вдалося зібрати врожай зранку, дочекайтеся вечора, коли спека спаде. Це значно кращий варіант, ніж працювати на городі в полуденну спеку.