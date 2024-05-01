Землі «Торфовища Білогорща» незаконно приватизували 2020 року

Понад 2,7 гектара території ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща», що біля Львова, перереєстрували на приватну компанію і заклали в іпотеку. Сайт NGL.media повідомляє, що раніше Рясне-Руська сільрада дозволила приватизувати цю ділянку, але законність рішення оскаржила прокуратура. Наразі розслідування і повернення в комунальну власність може затягнутися через іпотеку. NGL.media зазначає, що передачу в іпотеку розслідує поліція, а держреєстраторка Наталя Лободинець, яка переоформила ділянку на приватну компанію, втратила ліцензію.

NGL.media розповідає, що торік Галицький райсуд Львова скасував арешт на три земельні ділянки площею 3,5 га, які колишня Рясне-Руська сільрада віддала ТзОВ «Галтекс-Брухт», а цьогоріч у січні державна реєстраторка Белзької міськради Наталія Лободинець перереєструвала на ТзОВ «Амальфі-Про». Частина землі, 2,7 га, розташована безпосередньо на території заказника. Вже у квітня «Галтекс-Брухт» став співвласником «Амальфі-Про». Тобто зміна власника була формальною. Уже за кілька днів компанія «Амальфі-Про» передала ділянки в іпотеку 40-річному Павлові Гарбузу з Ковеля. За договором, «Амальфі-Про» взяла у чоловіка 300 тис. грн позики й поки не поверне йому гроші, то власника змінювати не можна.

Компанію «Галтекс-Брухт» десять років тому заснували у Львові одеські підприємиці Марина Виценко та Оксана Батуєва. У 2021 році співзасновниками компанії стали ГБК «Автобудгараж» та ГБК «Автомеханік», які й отримали землю від сільради. Зараз ГБК уже немає в переліку засновників компанії, але директором є Микола Бутенко – керівник «Автобудгаражу» та «Автомеханіку».

Розслідувачі нагадують, що 2020 року, перед приєднанням до Львова, сільради навколишніх сіл безплатно роздавали землю. Найбільше розголосу набула історія з Рясне-Руською сільрадою, оскільки там роздали понад 60 гектарів, зокрема території «Торфовища Білогорща», площею 15,4 га. У 2021 році Франківська окружна прокуратура заявляла, що землі передали незаконно.

ZAXID.NET розповідав, що ділянки передали гаражно-будівельним кооперативам, які заснували всього за кілька тижнів до рішення про виділення землі. Крім цього, засновниками кооперативів були близькі до працівників сільради люди. Поліція у квітні 2021 року відкрила кримінальну справу про незаконну приватизацію землі. Суд арештував ділянки, але власники землі почали скасовувати арешти. Крім цього, вони намагаються оскаржити сам факт створення ландшафтного заказника.

Наразі прокуратура намагається повернути землю в комунальну власність Львова. Торік вдалося скасувати право приватної власності 24 га землі у двох справах. Однак повернути землі, розташовані на території заказника, можна буде після рішення Верховного Суду у справі про законність створення облрадою заказника «Торфовища Білогорща». Ускладнює повернення землі й те, що власники перереєстровують ділянки на інші компанії.