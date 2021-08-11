Чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексій Кудін

Білоруського чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна засудили до 2,5 років ув'язнення за опір співробітникам поліції під час минулорічних акцій протесту. Про це пише Zerkalo, з посиланням на правозахисний центр «Весна».

Кудін не заперечував факту побиття силовиків, але переконує, що це була самооборона. Адвокати Кудіна відзначили, що, застосувавши силу, спортсмен захищав своє конституційне право на життя і здоров'я, оскільки до цього отримав кілька ударів кийками. Однак суд все ж визнав Кудіна винним і призначив йому 2,5 року колонії загального режиму.

Багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна затримали після акції протесту в Молодечно 10 серпня 2020 року. За словами очевидців, він дійсно спершу лише спостерігав за протестами. Однак після того, як його спробували затримати – нокаутував двох силовиків, які були в захисній амуніції.

Олексій Кудін на акції протесту 10 серпня 2020 року

Два тижні боєць провів в Молодеченському РВВС і СІЗО Жодіно, потім були домашній арешт і підписка про невиїзд, яку Кудін порушив напередодні суду в листопаді 2020 року, виїхавши до Росії.

За запитом білоруської влади його затримали в Москві на початку 2021 року. Європейський суд з прав людини вранці 21 липня заборонив Росії екстрадицію Кудіна. Однак цього ж дня, після закінчення терміну утримання під вартою в московському СІЗО, його вивезли в Мінськ.