Наслідки атаки на один з логістичних хабів Wildberries

У ніч на суботу, 18 липня, у Росії внаслідок атаки ударних дронів зайнялися масштабні пожежі на логістичних хабах російського маркетплейсу Wildberries у Тамбовській та Московській області. Також пожежу зафіксували на території нафтобази у Підмосковʼї.

Так, пожежа спалахнула на території складу логістичного центру Wildberries у місті Котовск Тамбовській області Росії. Губернатор регіону Євґєній Пєрвишов заявив, що місцева ППО нібито збила 28 БпЛА. Водночас російський губернатор заявив про щонайменше 25 постраждалих та сімох загиблих.

На відео, які поширили місцеві мешканці, видно масштабний стовп диму, який здіймається з логістичного хабу. На одному з відео видно, як склад розвалюється через сильний вогонь.

Крім того, пожежа зайнялася на території логістичного комплексу Wildberries у місті Елєктросталь у Московській області. Атаки на склади підтвердили у пресслужбі російської компанії, там заявили про евакуацію та роботу рятувальників.

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Також у ніч на 18 липня лунали вибухи у Ногінську в Підмосковʼї. За даними Astra, там загорілася нафтобаза, яку використовують для перевалки, наливу та відвантаження бензину, дизельного пального та гасу. На оприлюднених у соцмережах відео видно стовп диму, який здіймається з місця розташування нафтобази.

Нагадаємо, 14 липня дрони атакували один із найбільших нафтових комплексів Росії – «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Крім того, під удар потрапили нафтобаза «Роснефть-Опт» та також Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.