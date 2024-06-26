Нині дівчинка спокійно говорить, вільно дихає і почувається добре

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») на консультацію приїхала 13-річна дівчинка з Одеси, у якої вже майже три місяці не було голосу і дошкуляли напади задухи. Через важкі напади задухи дівчинка не могла спати, піднятися сходами навіть на другий поверх. Місцеві лікарі обстежили дівчинку, але не змогли встановити причини такого стану дитини.

Проблеми у Софії (так звати пацієнтку) почалися наприкінці лютого. Раптово зник голос, зʼявився кашель та задуха, але температури не було. Місцеві лікарі не змогли встановити причину такого стану дівчинки, а їй ставало дедалі гріше, голос не повертався, задуха не минала, тож батьки вирішили проконсультуватися з дитячими отоларингологами Львова, повідомили у Центрі. Лікарі «Охматдиту» ретельно обстежили дівчину.

«Ми зробили їй непряму ларингоскопію, виявили звуження, тому прийняли рішення під загальною анестезією провести пряму ларинготрахеоскопію. Цей метод обстеження дозволяє виконати детальний огляд усіх відділів гортані та трахеї. Під час огляду взяли матеріал для гістологічного дослідження, під час якого було виявлено грануляційну тканину з ознаками хронічного запалення із загостренням», – каже отоларинголог Соломія Златановська.

Що спровокувало такий стан пацієнтки? Львівські отоларингологи щодо цього загадкового випадку радилися із один із провідних дитячих отоларингологів Європи, професором Ярославом Шидловським (Познань, Польща). Спільно дійшли висновку, що клінічно усе вказує на кашлюк, хоча специфічні аналізи були негативні.

Дівчинці призначили лікування від кашлюку і воно почало діяти діяло відразу: на 7-8 день терапії зʼявився голос, зменшилася задуха, з’явився апетит. Через два тижні дівчинка повністю одужала, вільно дихає, добре почувається. Контрольний огляд дівчинка пройшла вже в Одесі і лікарі констатували, що гортань та трахея повністю відновився до норми.

Керівник Клініки оторингології Федір Юрочко каже, що цей випадок унікальний тим, що у дитини не було типового кашлюкового кашлю, а домінували симптоми блокади дихальних шляхів і порушення голосу. Це й утруднювало діагностику. Батьки дівчинки згодом розповіли, що донька контактувала з хворою на кашлюк дитиною.

Нині захворюваність на кашлюк в Україні зростає, тож лікарі наголошують на важливості вакцинації від цього захворювання, бо воно може провокувати серйозні ускладнення.