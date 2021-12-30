Уряд намагається стримати спалах заражень новим варіантом коронавірусу

З четверга, 30 грудня, Греція запроваджує нові протиепідемічні обмеження через зростання рівня захворюваності на коронавірус, викликаний штамом «Омікрон». Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з новими правилами, в країні вводиться обовʼязковий масковий режим (використання масок із високим ступенем захисту) у супермаркетах і громадському транспорті. Людям наказано залишатися вдома, а держслужбовців, для яких це можливо, зобов’язали працювати з дому. Також буде змінено розклад роботи.

Всі розважальні заклади будуть зачинятися опівночі. Тільки на Новий рік дозволено працювати до 02:00.

Серед обмежень також є заборона музики на всіх комерційних майданчиках під час святкування Нового року. Яким чином заборона музики вплине на поширення коронавірусу не повідомляється.

Зауважимо, що раніше Reuters повідомляло про наміри уряду Греції запровадити нові карантинні обмеження, аби стримати спалах заражень новим варіантом коронавірусу, які мали вступити в дію з 3 січня 2022 року.

Як повідомляється, попередньо планувалося, що протиепідемічні обмеження набудуть чинності 3 січня. Однак впродовж останніх кількох днів органи охорони здоров’я країни фіксували рекордні цифри добового приросту хворих на коронавірус. Зокрема, у вівторок, 28 грудня, добовий приріст зріс до майже 22 тис., що Це більш ніж вдвічі перевищило рекордну кількість нових хворих, зафіксовану 27 грудня. Натомість у середу, 29 грудня, в країні зафіксували вже 28828 нових випадків коронавірусу.

У Греції з населенням близько 11 млн людей щодня реєструються десятки смертей від Covid-19.

Загалом у Греції від початку пандемії підтверджено понад 1,1 млн випадків коронавірусу і понад 20600 смертей внаслідок цієї хвороби.