Трамваї №1 та №2 оминатимуть перехрестя вул. Бандери – Чупринки в напрямку від центру

Із четверга, 25 серпня, через демонтаж підпірної стінки на початку вул. Бандери, два львівські трамваї змінять схеми руху. Автотранспорт курсуватиме без змін.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, ЛКП «Львіватодор» починає демонтаж аварійної підпірної стінки на вул. Бандери – на перехресті вул. Дорошенка та Генерала Чупринки.

«Підпірна стінка перебуває в незадовільному стані та є небезпечною, оскільки може обвалитися в будь-яку мить, особлива загроза – в період сильних злив. Натомість тут облаштують земляний відкос та громадський простір з новими зеленими насадженнями», – інформують у «Львівавтодорі».

На час робіт смуга вздовж стінки на вул. Бандери буде закрита для руху. На другій смузі для автотранспорту організують двосторонній рух, тому автобусі цією ділянкою курсуватимуть без змін.

Схема ОДР для автотранспорту

У напрямку до центру трамваї №1 та №2 курсуватимуть за звичною схемою, натомість у напрямку від центру оминатимуть це перехрестя.

Зокрема з 25 серпня трамваї №1 з Погулянки на залізничний вокзал курсуватимуть по вул. Підвальній – вул. Городоцькій. А у зворотному напрямку –по вул. Бандери – вул. Дорошенка.

Трамваї №2 із вул. Пасічної на вул. Коновальця їхатимуть по вул. Франка – вул. Вітовського – вул. Нечуй-Левицького. У зворотному напрямку трамвай курсуватиме з вул. Коновальця по вул. Чупринки, Дорошенка.

Змінені схеми руху трамваїв №1 та №2

Виконати всі роботи та відновити рух електротранспорту за звичними маршрутами планують до 15 жовтня.

Зазначимо, що вулицю Бандери повністю відкрили після ремонту 28 грудня 2021 року. В межах проекту ще мають облаштувати транспортний хаб на перехресті вул. Чупринки та Бандери, а також демонтувати підпірну стінку біля органного залу.