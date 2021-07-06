На дорогу вилилося близько 2,5 т дизпалива

На трасі Київ – Чоп у Бродівському районі на Львівщині зіткнулися бензовоз та вантажівка. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 6 липня, близько 16:30 біля с. Ясенів, що приблизно за 18 км від Бродів. Через аварію на дорогу вилилося пальне. Рух транспорту на цій ділянці перекритий.

«ДТП сталася на 457 кілометрі автодороги Київ – Чоп. Біля населеного пункту Ясенів зіштовхнулися бензовоз та вантажівка. Попередньо двоє осіб отримали тілесні ушкодження. На дорогу виливається пальне. На місці події працюють патрульні та ДСНС, які усувають наслідки розливу», – повідомили у патрульній поліції.

Фото патрульної поліції

«Попередньо відомо, що в цистерні було 21 т дизпалива та 10 т бензину. Внаслідок ДТП розлилось близько 2,5 т дизпалива. Рятувальники проводять промивку дорожнього полотна», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації ДСНС Львівщини.

У патрульній поліції повідомили, що об’їзд легкових автомобілів організовано. Вантажівки зі сторони Києва скеровують через с. Суховоля, зі сторони Львова — через с. Золочів. До години часу рух планують відновити.

Також у патрульній поліції ZAXID.NET повідомили, що за попередньою інформацією, постраждалих отримали незначні травми. Наразі деталі невідомі.

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці перекрили. Тож у патрульній поліції водіїв просять врахувати можливі затримки у дорозі.

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