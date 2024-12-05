Водій автобуса «Електрон» не дотримався дистанції та спричинив ДТП з шістьма авто

Залізничний райсуд Львова зобов’язав комунальне АТП-1 виплатити матеріальну та моральну компенсації власникам двох авто, які потрапили у ДТП з автобусом «Електрон». Загалом автобус спричинив зіткнення з шістьма автомобілями у Львові, власники двох з них відсудили понад 500 тис. грн.

Як вказано у рішеннях, які оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада та у грудні 2024 року, 5 березня на вул. Кузневича у Львові водій автобуса «Електрон» не дотримався дистанції та в’їхав у позашляховик Mitsubishi Pajero, який інерційно в’їхав у Tesla Model Y, а після цього у ДТП потрапили ще чотири легковика (Opel Astra, Škoda Superb, Renault Duster та Peugeot 5008). Загалом через водія комунального автобуса було пошкоджено шість машин.

Власники Mitsubishi Pajero та Tesla Model Y звернулись до суду із цивільними позовами до АТП-1, щоб стягнути витрати на ремонт та моральну компенсацію. Страхова компанія виплатила їм частину завданої школи, але, згідно з експертними висновками, цих грошей не достатньо, щоб покрити ремонт.

До прикладу, вартість відновлювального ремонту Mitsubishi Pajero становить 420 тис. грн, з яких 158 тис. грн виплатила страхова компанія. Власник хотів стягнути з працедавця водія автобуса 261 тис. грн матеріальної шкоди, 50 тис. грн моральної шкоди, витрати на проведення експертизи та правову допомогу.

Вартість матеріальної шкоди власнику Tesla Model Y оцінювалась у 403 тис. грн, з яких 158 тис. грн виплатила страхова компанія. Окрім цього водій хотів стягнути 10 тис. грн моральної шкоди, витрати на експертизу та правову допомогу.

У суді представник відповідача, АТП-1, визнав матеріальні збитки, але не моральні компенсації та витрати на оцінку заподіяного збитку. Обидві справи розглянула суддя Наталія Галайко, яка дослідила усі матеріали та частково задовольнила позови.

Водію Mitsubishi Pajero АТП-1 має виплатити 261 тис. грн матеріальної шкоди, 5 тис. грн моральної шкоди, а також компенсувати 5 тис. грн на правничу допомогу та 5,5 тис. грн на проведення експертизи. Власнику Tesla Model Y мають виплатити 245 тис. грн матеріальної шкоди та по 5 тис. грн моральної шкоди, витрат на правничу допомогу і 4,5 тис. грн за проведення експертизи. Рішення ще можна оскаржити.