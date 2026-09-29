Нині дівчинка вже дихає самостійно, краще їсть донорське грудне молоко, але ще перебуває під наглядом лікарів

Спеціалістам клініки «Мати та дитина» на 34-му тижні вагітності довелося рятувати 21-річну Анну Смук зі Сокаля і її ще ненароджену донечку. Стан пацієнтки був настільки складний, що її шість разів консультувала мультидисциплінарна команда лікарів.Причина – гострий панкреатит.

Захворювання почалася раптово. Пізно ввечері у Анни виник сильний біль у черевній порожнині. животі. Жінка звернулася по медичну допомогу за місцем проживання, а звідки її скерували до Львова, в Університетську лікарню ЛНМУ. Стан пацієнтки був настільки важкий, що її шість разів консультувала мультидисциплінарна команда лікарів. Після проведених УЗД та МРТ пацієнтці поставили діагноз: гострий панкреатит, повідомили у лікарні.

У клініці кажуть, що гострий панкреатит під час вагітності на 34-му тижні – важкий стан, який створює ризики одночасно і для матері, і для дитини. Тому лікарям довелося одночасно контролювати і стан жінки, і стан дитини, і визначити найбезпечнішу тактику розродження.

На тлі наростання інтоксикації у Анни самостійно почалася пологова діяльність. Приймав пологи у пацієнтки акушер-гінеколог Олександр Беседін.

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«У цьому випадку кесарів розтин був би зайвим навантаженням. Оскільки пологова діяльність почалася самостійно і з боку дитини не було великих відхилень, було вирішено завершити пологи через природні пологові шляхи», – каже Олександр Беседін.

На світ на 34 тижні вагітності з’явилася дівчинка Єва, з вагою 1590 г та зростом 44 см. Маленька потребувала дихальної підтримки ( ШВЛ), введення екзогенного сурфактанту, антибактеріальної терапії та парентерального харчування.

Нині дівчинка вже не потребує дихальної підтримки, вона дихає самостійно, краще їсть донорське грудне молоко.