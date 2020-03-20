Через коронавірус вперше в історії закрили святині у Мецці та Медині
Світ — Андрій Стець, 20 березня6290
Влада Саудівської Аравії обмежила доступ відвідувачів до Великої мечеті в Мецці
Головні святині для мусульман – Велика мечеть в Мецці та Мечеть пророка в Медині - були закриті вперше в історії через пандемію коронавірусу нового типу COVID-19. Про це повідомляє Al Arabiya.
Зазначається, що вірянам заборонено заходити та молитися в святині з 20 березня.
Святині закриті на невизначений час.
Зазначимо, що більше 86 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом, тоді як кількість смертей перевищила 10 тис. Найбільше хворих, окрім Італії та Китаю – в Ірані (понад 18 тис.), Іспанії (17 тис.), Німеччині (14 тис.), США (10 тис.), Франції (9 тис.) та Південній Кореї (8 тис.).
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