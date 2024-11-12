На Волині трирічна дівчинка після ігор з котом почала скаржитися на біль у животі та спині. Згодом стан дитини погіршився – різко підвищилася температура й зʼявилися абсцеси в печінці та селезінці (абсцес – наповнена гноєм порожнина в мʼяких тканинах тіла, яка відокремлюється більш-менш розвиненою капсулою, – ред.). Після обстеження лікарі зʼясували, що у пацієнтки хвороба котячих подряпин – гостре інфекційне захворювання, яке передається від домашніх тварин. Про це повідомили 12 листопада у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.

Мама дівчинки розповіла медикам, що першими симптомами захворювання у її доньки були невисока температура та нежить. Коли температура підвищилась до 39 градусів, дитину почали лікувати антибіотиком.

«Було безліч аналізів і досліджень, проте діагноз встановити медикам не вдавалося. Лікували та обстежували дитину два тижні, її нічого не турбувало, нічого не боліло. Майже через два тижні вона вперше поскаржилася на біль у животі, а за деякий час – на біль у спині з правого боку. Зрештою, коли ми потрапили до дитячої лікарні, лікарка запитала, чи дряпали дитину коти? Так, коти дряпали, адже у бабусі живуть котики, донька з ними грається і, звісно, подряпини трапляються. Ще через два тижні стан здоров’я доньки дуже погіршився, температуру не могли знизити, виявили абсцеси в печінці та селезінці», – розповіла жінка.

Хвороба котячих подряпин (або феліноз) – це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія бартонелла. Носіями збудника є домашні тварини, насамперд – коти. Проявляється захворювання після того, як тварина вкусила чи подряпала людину. Головні симптоми:

підвищення температури до 38-39 градусів, яка тримається від декількох днів до двох тижнів;

головні і м’язові болі, іноді порушення функції кишечнику, висипання на шкірі;

сильний запальний процес на місці котячої подряпини, іноді яка вже майже зажила: опухає тканина, що оточує рану, з’являється червонувата гнійна виразка;

запалення лімфовузлів (зазвичай уражаються ліктьові, пахвові, рідше підщелепні, привушні й інші лімфатичні вузли).

Лікарка-інфекціоністка Юлія Ступінь наголошує, що у більшості випадків хвороба котячих подряпин перебігає безсимптомно або у легкій формі. Проте впродовж трьох останніх років пацієнтів із важким та атиповим перебігом фелінозу стало більше: за девʼять місяців 2024 року у діагностичному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні пролікували чотирьох дітей з ураженням внутрішніх органів.

Для профілактики захворювання рекомендують регулярно лікувати котів від бліх, а якщо домашній улюбленець усе ж подряпав чи вкусив – негайно промити рану 2% розчином перекису водню або препаратом «Мірамістин», а потім дезінфікувати йодом або зеленкою.