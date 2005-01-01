Через приїзд Петра Порошенка до Львова вимикали світлофори на маршруті його кортежу

Військова співпраця з Канадою триватиме до кінця року

У четвер, 18 січня, заторів та паралізованого руху транспорту через приїзд президента України не було. Світлофорів також повністю не відключали.

О 12:30 президент Петро Порошенко прилетів до Львова. У Палаці Потоцьких була запланована зустріч із генерал-губернаторкою Канади Жулі Пайєтт.

Задля безпеки охорона президента розробляє кілька можливих маршрутів. Цього разу кортеж Петра Порошенка одразу попрямував до Палацу Потоцьких: по вул Любінській, далі звернув на вул. Виговського.

Зазвичай, у день приїзду президента у Львові вимикали світлофори на усіх можливих маршрутах. Так, відповідно до закону, вимагає охорона президента та поліція. Цього разу міська влада, аби рух транспорту у місті не був паралізованим, вирішила вимкнути лише ті світлофори, які зустрічалися на маршруті кортежу президента.

Сергій Бабак, заступник міського голови з питань ЖКГ, пояснив: «Коли до нас надійшла вимога включити світлофори в режим жовтого мигання, ми всіма заходами мінімізували цей період. Тому що вимога була там за годину за півтори відключати, а ми організували роботу таким чином, що як тільки нам прийшла команда, що поїхав кортеж, були переведені в цей режим, а як тільки кортеж пройшов, ми одразу ж відновили нормальний режим світлофорів».

Світлофори вимикали за кілька хвилин до проїзду кортежу. А після – їх переводили у режим жовтого миготіння. Увесь час на перехрестях потоки транспорту регулювали патрульні.

«Ми тут стоїмо по мірі необхідності, поки вимкнуті світлофори, регулюємо рух, а також забезпечуємо охорону громадського порядку», – пояснив патрульний Мар’ян Шпитак.

У такому режимі світлофори працювали весь час, допоки президент перебував у місті.

Нагадаємо, «Львівавтодор» звернувся з офіційним листом до патрульної поліції Львова з пропозицією розставити на шляху президентського кортежу поліцейських-регулювальників, аби уникнути вимкнення світлофорів, що очікувано призведе до заторів. У патрульній поліції запевнили, що забезпечать перехрестя регулювальниками, однак світлофори все одно доведеться вимикати.