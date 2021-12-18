Ремонт дороги на пункті пропуску планують заврешити у січні 2022 року

У грудні 2021 року на КПП «Ужгород – Вишнє-Нємецьке», що на українсько-словацькому кордоні, розпочався ремонт дороги. Через це рух на пункті пропуску – обмежений, утворюються значні черги з автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, у суботу, 18 грудня, на КПП «Ужгород– Вишнє-Нємецьке» сформувалася велика черга у напрямку в’їзд в Україну. Митники нагадують, що на пункті пропуску стартували об’ємні роботи реконструкції з укладанням нового дорожнього покриття. Орієнтовно ремонт триватиме до кінця січня 2022 року.

«Просимо громадян за можливості обирати інші пункти пропуску, зокрема, з боку Словаччини – «Малий Березний – Убля» та пішохідний «Малі Селменці – Велькі Селменці», з Угорщини – митні пости «Тиса», «Лужанка» та «Вилок»», – йдеться у повідомленні Закарпатської митниці.

Термін обмеження пропускної спроможності на КПП «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» – два місяці.