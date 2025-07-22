На території Ясінянської громади незаконно вирубали понад 3 тис. дерев

Правоохоронці оголосили підозру посадовцеві Лазещинського лісництва, службова недбалість якого призвела до вирубки понад трьох тисяч дерев. Ліснику загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора 22 липня, йдеться про масштабну вирубку лісу в одному з урочищ на території Ясінянської громади Рахівського району.

«Упродовж 2023-2024 років на території Лазещинського лісництва, яке є філією “Ясінянське лісомисливське господарство” ДП “Ліси України” незаконно вирубано 3,4 тис. дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Посадовцеві лісництва обиратимуть запобіжний захід. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, жовтні 2024 року, правоохоронці викрили організовану групу, яка масштабно вирубувала ліс у Рахівському районі. Деревину доставляли до пилорам, збували на місці за готівку і готували до продажу по Україні. Обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, перебуває на розгляді в Рахівському районному суді.