Через підтоплення дороги у Дубенському районі ускладнений рух транспорту

Через сильну зливу на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп поблизу села Варковичі Дубенського району утворився затор. Для забезпечення проїзду поліцейські організували реверсний рух транспорту. Про це у четвер, 2 липня, повідомила пресслужба патрульної поліції Рівненщини.

Правоохоронці зазначили, що інспектори контролюють проїзд автомобілів і забезпечують безпеку дорожнього руху.

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Один із водіїв написав у тредсі, що через вихід річки з берегів затопило дорогу між селами Грушвиця та Молодове. За його словами, затор на трасі сягав близько 20 км. Він також опублікував відео, на якому видно підтоплену проїзну частину:

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Речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко повідомила ZAXID.NET, що станом на 18:00 рівень води почав знижуватися. Попри це патрульні продовжують працювати на місці та регулювати рух транспорту.